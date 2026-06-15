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Scuola e Lavoro

Italia Nostra | I giovani di Trani custodi del domani: al via “IN-SIEME PER IL PATRIMONIO”

L'appuntamento è per questo pomeriggio, 15 giugno alle ore 17:00, nella cornice della Sala Ronchi presso la Biblioteca Comunale di Trani

Trani - lunedì 15 giugno 2026 8.10
Valorizzare le radici storiche del territorio partendo dalle nuove generazioni. È questo il cuore di "IN-SIEME PER IL PATRIMONIO", l'evento conclusivo del progetto di formazione scuola-lavoro *"Il futuro IN mano", promosso dal Settore Educazione di Italia Nostra APS. L'appuntamento è per questo pomeriggio, 15 giugno alle ore 17:00, nella cornice della Sala Ronchi presso la Biblioteca Comunale di Trani L'iniziativa si inserisce all'interno della Settimana del Patrimonio Culturale 2026, un cartellone di eventi che mira a sensibilizzare i cittadini sulla tutela del paesaggio e dei beni storici e artistici.

L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Trani, il Prof. Marco Galiano, dell'Assessore all'Ambiente della Regione Puglia, la Dott.ssa Debora Ciliento, e dei vertici dell'associazione: l'Arch. Ilaria Pecoraro (Presidente Regionale Italia Nostra) e l' Arch. Francesca Onesti (Presidente della sezione di Trani).

Il momento centrale della serata sarà dedicato alla presentazione dei lavori realizzati dagli studenti, coordinati dalla Dott.ssa Giuseppina Tota (Referente Educazione Italia Nostra-Trani). I progetti che prenderanno vita sul palco sono due:
  • "Pietre parlanti": curato dagli studenti del *Liceo Classico F. De Sanctis di Trani, sotto la guida della Prof.ssa Mariolina Porcelli.
  • "Tesori Nascosti di Trani": sviluppato dai ragazzi dell'*IISS A. Moro, coordinati dalla Prof.ssa Daniela Pastore.
Oltre ai dettagli tecnici e storici, l'evento darà ampio spazio alla *voce dei ragazzi*. Saranno gli studenti stessi a raccontare le emozioni, i pensieri e le riflessioni nate da questa esperienza di cittadinanza attiva a contatto con la bellezza e le fragilità del proprio territorio. A chiusura della manifestazione, verrà effettuata la consegna degli attestati validi per i crediti formativi, un riconoscimento ufficiale per l'impegno profuso dai giovani studenti nel salvaguardare e raccontare il patrimonio culturale pugliese.
Locandina Italia Nostra
Locandina Italia Nostra
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