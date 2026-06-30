Il Ministro Valditara e la dott.ssa Francesca Corraro
Il Ministro Valditara e la dott.ssa Francesca Corraro
Attualità

DSA e inclusione, da Trani un metodo educativo all’attenzione del Ministero

'Accademia Letteralmente' presenta un report a Giuseppe Valditara: al centro un approccio personalizzato per studenti con difficoltà e non

Trani - martedì 30 giugno 2026 10.35
Un'esperienza educativa nata sul territorio che arriva fino al confronto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. L' associazione Accademia Letteralmente di Trani, guidata dalla presidente la dottoressa Francesca Corraro, ha portato a Roma un modello di lavoro costruito quotidianamente accanto a studenti, famiglie e scuole, presentando al Ministro Giuseppe Valditara un report sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento e sulle strategie di inclusione scolastica. Un incontro che riconosce il valore di un approccio educativo fondato sulla personalizzazione, sull'ascolto e sulla capacità di trasformare le difficoltà in percorsi concreti di crescita e autonomia.
Il comunicato stampa
  • Accademia Letteralmente incontra il Ministro dell'Istruzione e del Merito: presentato un report sui DSA e un metodo educativo che produce risultati concreti. L'Associazione Accademia Letteralmente di Trani conferma il proprio impegno in prima linea nella promozione dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio.

Nel corso dell'incontro con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la presidente dell'Associazione, la dottoressa Francesca Corraro, ha consegnato un report contenente dati, osservazioni e proposte maturate grazie all'esperienza quotidiana svolta accanto a studenti e famiglie. Il documento nasce con l'obiettivo di portare all'attenzione delle istituzioni le esigenze del territorio e di promuovere un metodo educativo che, a Trani, ha già prodotto risultati concreti. Il Ministro ha potuto apprezzare il lavoro svolto dall'associazione. Il report pone particolare attenzione ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), ma illustra un modello educativo rivolto a tutti gli studenti: ragazzi con DSA, con Bisogni Educativi Speciali (BES), con ADHD, studenti che presentano difficoltà nell'organizzazione dello studio e anche alunni normodotati che necessitano di acquisire un metodo di studio efficace e personalizzato. Accademia Letteralmente si distingue per un approccio educativo altamente personalizzato: ogni bambino e ogni ragazzo viene accolto nella propria unicità, con un percorso costruito sulle specifiche caratteristiche, potenzialità ed esigenze di apprendimento. Il tutoraggio non rappresenta un semplice supporto ai compiti, ma un vero progetto educativo finalizzato allo sviluppo dell'autonomia, dell'organizzazione, della motivazione e di strategie di studio efficaci. Il metodo educativo dell'Associazione ha consentito a numerosi studenti di migliorare il proprio rendimento scolastico, acquisire un metodo di studio autonomo e affrontare con maggiore serenità il percorso formativo. Un modello che mette al centro la persona, valorizzandone le capacità e accompagnandola in un percorso di crescita consapevole. «Ogni studente ha il diritto di essere valorizzato per le proprie potenzialità. Il nostro lavoro non riguarda esclusivamente i DSA: accompagniamo ogni ragazzo nella costruzione di un metodo di studio solido e personalizzato, affinché possa esprimere al meglio le proprie capacità. Abbiamo voluto presentare al Ministro non solo un report, ma anche l'esperienza di un modello educativo che, attraverso ascolto, competenza e collaborazione con le famiglie e le scuole, ha dimostrato di produrre risultati significativi», dichiara la presidente Francesca Corraro. L'incontro rappresenta un'importante occasione di confronto istituzionale e conferma la volontà di Accademia Letteralmente di continuare a mettere a disposizione delle istituzioni la propria esperienza, contribuendo alla costruzione di una scuola sempre più inclusiva, capace di rispondere ai bisogni di ogni studente e di valorizzarne il talento. Per contattare l'associazione Accademia Letteralmente e ricevere una consulenza personalizzata gratuita chiamate il numero 389 013 1192.

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