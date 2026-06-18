Libri di testo 2026/2027, via alle domande per il contributo regionale

Il Dirigente dei Servizi Socio-Culturali, Turismo, Sport e Risorse Umane del Comune di Trani informa che è possibile presentare istanza di accesso al beneficio regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2026/2027.Possono presentare istanza di accesso al beneficio le studentesse e gli studenti o qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela/curatela, frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado statali e paritarie che abbiano un livello di Indicatore della Situazione Economica Equivalente_ISEE, attestato da una certificazione in corso di validità, non superiore ad €. 13.000,00 elevando tale limite ad €. 15.748,78 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.La procedura di presentazione delle istanze sarà ripartita tra due finestre temporali: la prima, ordinaria, al fine di garantire il beneficio sin dall'inizio dell'anno scolastico e la seconda, straordinaria, al fine di garantire, alle famiglie che non hanno presentato domanda nella prima finestra, di poter comunque beneficiare del suddetto contributo:- la prima finestra temporale sarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2026 fino alle ore 12:00 del 15 luglio 2026;- la seconda finestra temporale sarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 08 settembre 2026 fino alle ore 12:00 del 22 settembre 2026, oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura informatica attiva sul portale https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/ alla sezione Libri di testo a.s. 2026/2027.Per maggiori informazioni, in merito all'iter di presentazione dell'istanza, ai requisiti indispensabili ai fini dell'assegnazione del beneficio e alle modalità di erogazione dello stesso si raccomanda di prendere visione dell'AVVISO per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di Testo e/o Sussidi Didattici a.s. 2026/2027, di seguito riportato, disponibile anche sul sito: https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2026-2027/