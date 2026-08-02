Avis e Coldiretti Puglia insieme per promuovere la donazione del sangue

Un gesto semplice, concreto e capace di salvare vite. È questo il significato della giornata di donazione di sangue che si è svolta al Mercato Coperto di Campagna Amica di via Bernardini a Bari, dove l'autoemoteca di AVIS Bari ha accolto cittadini e donatori in un appuntamento dedicato alla solidarietà e alla cultura del dono.La giornata assume un significato ancora più importante in estate, quando garantire la continuità delle donazioni è fondamentale per assicurare la disponibilità di sangue necessaria alle attività sanitarie. Portare la donazione all'interno di un luogo quotidiano come il mercato contadino – dice Coldiretti Puglia - significa avvicinare un gesto di grande valore civile alla vita di tutti i giorni, unendo la spesa dei prodotti del territorio a un momento concreto di partecipazione e solidarietà.L'iniziativa rientra nella collaborazione che prosegue tra Coldiretti Puglia e AVIS Puglia attraverso il percorso "Buon Cibo fa Buon Sangue", che mette in relazione la cultura del dono con la prevenzione, la sana alimentazione e la promozione di corretti stili di vita.In Puglia sono 54.673 i donatori AVIS, su 55.705 soci iscritti, con una media di 80.037 donazioni attraverso la rete associativa. Numeri che raccontano una forte partecipazione al sistema della donazione, ma che devono essere continuamente alimentati per garantire la disponibilità di sangue e contribuire all'autosufficienza del sistema trasfusionale regionale.La collaborazione prevede iniziative condivise sui temi della salute, della prevenzione e della solidarietà, valorizzando anche il ruolo dei Mercati di Campagna Amica come luoghi di incontro, informazione e sensibilizzazione. Tra le azioni previste rientrano percorsi agevolati per l'acquisto di prodotti agricoli locali da parte dei donatori AVIS nei mercati attraverso una "social card".Particolare attenzione viene inoltre riservata ai giovani e al mondo della scuola, attraverso attività di educazione alimentare e di promozione della cultura del dono, per accrescere la consapevolezza sull'importanza di una corretta alimentazione e di stili di vita sani ed equilibrati, insieme ai valori della solidarietà, della cittadinanza attiva e del volontariato.Attraverso Giovani Impresa Coldiretti, Donne Coldiretti e la Consulta Giovani proseguiranno inoltre progetti e iniziative rivolti alle nuove generazioni sui temi della salute, della prevenzione e della partecipazione civica, con particolare attenzione alla donazione di sangue e alla cultura della solidarietà.La giornata di oggi dimostra quanto sia importante portare la cultura del dono nei luoghi della quotidianità. Il mercato è un luogo di incontro e di comunità e può diventare anche uno spazio per sensibilizzare sulla prevenzione, sulla sana alimentazione e sulla solidarietà. La collaborazione con AVIS va proprio in questa direzione, mettendo in relazione il buon cibo, il benessere e l'attenzione verso gli altri.Per chi è in buona salute, l'invito è a rivolgersi al centro trasfusionale di riferimento e a prenotare la donazione, contribuendo a mantenere adeguate le scorte. Le modalità e i requisiti per la donazione vengono verificati dal personale sanitario del servizio trasfusionale, che valuta l'idoneità del donatore prima del prelievo. La giornata al Mercato Coperto di Campagna Amica rappresenta così un ulteriore momento di un percorso già in corso, nel quale donazione, sana alimentazione e prevenzione diventano strumenti concreti per rafforzare la salute e il senso di comunità