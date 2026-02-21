Lions Club Ordinamenta Maris Trani e AVIS organizzano una donazione straordinaria di sangue
Lions Club Ordinamenta Maris Trani e AVIS organizzano una donazione straordinaria di sangue

il 22 febbraio dalle ore 08:00 autoemoteca presso il Santuario Parrocchia della Madonna di Fatima

Trani - sabato 21 febbraio 2026 06.35
Il Lions Club Ordinamenta Maris Trani, presieduto dal dott. Gianni Franco, e l'AVIS, in collaborazione con la Parrocchia Madonna di Fatima, organizzano una donazione straordinaria di sangue che si terrà domenica 22 Febbraio dalle h. 8.00 nel piazzale antistante la parrocchia. L'evento è dedicato alla memoria di Nicole, infermiera parrocchiana scomparsa tragicamente nell'espletamento della sua attività lavorativa. Un omaggio alla sua dedizione e al suo spirito di servizio.

Un'autoemoteca sarà a disposizione dei donatori nel piazzale della parrocchia per facilitare la raccolta di sangue; un gesto di solidarietà fondamentale per supportare i pazienti in attesa di trasfusioni. Il Lions Club Ordinamenta Maris Trani e l'AVIS ringraziano il dott. Serlenga, direttore del Centro Trasfusionale di Barletta, per il supporto e la collaborazione. L'appuntamento è per domenica 22 Febbraio, dalle 8.00, presso la Parrocchia Madonna di Fatima. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare numerosi per contribuire a salvare vite.
  • Avis
  • Lions
