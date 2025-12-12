Associazioni
Concerto di Natale di Beneficenza – “Natale in Armonia e in Armonie“
Parrocchia della Madonna di Fatima Trani il prossimo 13 dicembre 2025
Trani - venerdì 12 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Il Lions Club "Ordinamenta Maris" di Trani, sotto la guida del presidente, Giovanni Franco, organizza un Concerto di Natale di Beneficenza che si terrà il 13 dicembre alle ore 20:15 presso la Parrocchia della Madonna di Fatima in Trani. L'intero ricavato dell'evento sarà devoluto alle attività di sostegno dei Padri Rogazionisti di Trani, impegnati nella cura pastorale ed educativa dei più bisognosi e nelle opere di carità della nostra comunità. L'iniziativa vuole essere un momento di gioia, condivisione e solidarietà, offrendo al pubblico una serata di musica sacra e tradizionale, con la partecipazione di musicisti e solisti. Si invitano tutti a partecipare e a diffondere l'appello, per donare un sorriso ai meno fortunati.
Protagonisti della serata i musicisti Alfredo Scogna, Vincenzo De Ritis, Marina Panaccio e Mariele Sciubba. Partner della iniziativa la FIDAPA.
Protagonisti della serata i musicisti Alfredo Scogna, Vincenzo De Ritis, Marina Panaccio e Mariele Sciubba. Partner della iniziativa la FIDAPA.