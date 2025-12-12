Concerto di Natale di Beneficenza – “Natale in Armonia e in Armonie“

Ildi Trani, sotto la guida del presidente,, organizza un Concerto di Natale di Beneficenza che si terrà il. L'intero ricavato dell'evento sarà devoluto alle attività di sostegno dei Padri Rogazionisti di Trani, impegnati nella cura pastorale ed educativa dei più bisognosi e nelle opere di carità della nostra comunità. L'iniziativa vuole essere un momento di gioia, condivisione e solidarietà, offrendo al pubblico una serata di musica sacra e tradizionale, con la partecipazione di musicisti e solisti. Si invitano tutti a partecipare e a diffondere l'appello, per donare un sorriso ai meno fortunati.Protagonisti della serata i musicistiPartner della iniziativa la FIDAPA.