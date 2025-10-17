Trani si tinge di rosa: domenica 19 ottobre la passeggiata LILT per la prevenzione

Un passo dopo l'altro. Un gesto semplice che, quando si unisce a quello di altre persone, smette di essere solo una camminata e diventa un messaggio. È un'onda di speranza che si muove, un rumore gentile ma fortissimo che rompe il silenzio e dice a ogni donna che non è sola. Questa è l'anima dellanon una gara, ma un abbraccio in movimento per ricordare a tutti che dalla lotta contro il tumore al seno si può vincere, soprattutto se si cammina insieme.Torna a Trani uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell', il mese dedicato a livello internazionale alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Lanon è una semplice camminata, ma un gesto corale di speranza e consapevolezza; un modo per ricordare a tutte le donne l'importanza vitale della diagnosi precoce e per mostrare vicinanza a chi sta affrontando la malattia. È un evento che unisce, celebra la vita e promuove la cultura della prevenzione come arma fondamentale.In questa cornice di impegno e solidarietà, la città di Trani si prepara a scendere in strada per la sua, in programma. L'evento, organizzato dalla(Lega Italiana per la lotta contro i tumori), si avvale del patrocinio dele del prezioso sostegno della sezione locale dellaIl punto di ritrovo per tutti i partecipanti è fissato per le. Da lì, un corteo rosa si snoderà lungo il suggestivo percorso del lungomare cittadino, unendo simbolicamente la comunità in un unico abbraccio, per poi concludere il suo cammino in Piazza Martiri d'Italia. A testimonianza della forte coesione del territorio su una tematica così importante, numerose associazioni hanno garantito la loro partecipazione.A fianco dellae dellaci saranno infatti: l', la, Il, il, il Lions Club Ordinamenta Maris, ile l'. Una rete compatta che dimostra come la battaglia per la salute sia una responsabilità condivisa. L'invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza: donne, uomini, giovani e famiglie, partecipare non significa solo fare una passeggiata, ma lanciare un potente messaggio di speranza, sostenere la ricerca, ricordare a ogni donna che non è sola e che la prevenzione è un patrimonio di tutti ed è il primo passo per la vittoria.