Trani si tinge di rosa: domenica 19 ottobre la passeggiata LILT per la prevenzione

Un'onda di solidarietà sul lungomare per sostenere la lotta contro il tumore al seno. Appuntamento in Piazza Plebiscito alle 8:30

Trani - venerdì 17 ottobre 2025 7.57
Un passo dopo l'altro. Un gesto semplice che, quando si unisce a quello di altre persone, smette di essere solo una camminata e diventa un messaggio. È un'onda di speranza che si muove, un rumore gentile ma fortissimo che rompe il silenzio e dice a ogni donna che non è sola. Questa è l'anima della "Passeggiata in Rosa": non una gara, ma un abbraccio in movimento per ricordare a tutti che dalla lotta contro il tumore al seno si può vincere, soprattutto se si cammina insieme.

Torna a Trani uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato a livello internazionale alla sensibilizzazione sul tumore al seno. La "Passeggiata in Rosa" non è una semplice camminata, ma un gesto corale di speranza e consapevolezza; un modo per ricordare a tutte le donne l'importanza vitale della diagnosi precoce e per mostrare vicinanza a chi sta affrontando la malattia. È un evento che unisce, celebra la vita e promuove la cultura della prevenzione come arma fondamentale.

In questa cornice di impegno e solidarietà, la città di Trani si prepara a scendere in strada per la sua Passeggiata in Rosa, in programma domenica 19 ottobre. L'evento, organizzato dalla LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori), si avvale del patrocinio del Comune di Trani e del prezioso sostegno della sezione locale della FIDAPA.

Il punto di ritrovo per tutti i partecipanti è fissato per le ore 8:30 in Piazza Plebiscito. Da lì, un corteo rosa si snoderà lungo il suggestivo percorso del lungomare cittadino, unendo simbolicamente la comunità in un unico abbraccio, per poi concludere il suo cammino in Piazza Martiri d'Italia. A testimonianza della forte coesione del territorio su una tematica così importante, numerose associazioni hanno garantito la loro partecipazione.

A fianco della LILT e della FIDAPA ci saranno infatti: l'AGE, la Società Dante Alighieri, Il Raggio Verde, il Club Unesco, il Lions Club Ordinamenta Maris, il Rotary Club e l'AMMI Donne per la Salute. Una rete compatta che dimostra come la battaglia per la salute sia una responsabilità condivisa. L'invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza: donne, uomini, giovani e famiglie, partecipare non significa solo fare una passeggiata, ma lanciare un potente messaggio di speranza, sostenere la ricerca, ricordare a ogni donna che non è sola e che la prevenzione è un patrimonio di tutti ed è il primo passo per la vittoria.
