Rissa in Piazza Mazzini a Trani
Rissa in Piazza Mazzini a Trani
Cronaca

Rissa in Piazza Mazzini a Trani momenti di tensione tra adulti e adolescenti

L'episodio, avvenuto intorno alle 20.30, ha coinvolto adulti e adolescenti tra urla, insulti e spintoni, seminando paura tra residenti e passanti presenti nella piazza

Trani - domenica 14 giugno 2026 7.42
Attimi di paura nella serata di ieri in Piazza Mazzini, dove intorno alle 20.30 è scoppiata una rissa, pare per futili motivi, che ha coinvolto adulti e giovani adolescenti. Schiaffi, strattoni, urla e insulti hanno attirato l'attenzione dei numerosi passanti e dei residenti presenti nella zona, generando momenti di panico e preoccupazione. L'episodio ha interrotto la tranquillità della piazza, riportando al centro dell'attenzione il tema della sicurezza e della convivenza civile negli spazi pubblici. Restano da chiarire le cause che hanno scatenato il diverbio.Guarda il video
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