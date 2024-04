Il caos per nulla calmo del fine settimana tranese, fra risse e parcheggi selvaggi

Il caos per nulla calmo dei fine settimana tranesi, l'esodo ed il controesodo nei turni di arrivi e ritorni mattutini e serali, l'arrembaggio di parcheggi e la folla di auto e persone in queste giornate di quasi estate, è una situazione che sfocia sempre più frequentemente nel trionfo dell'inciviltà, del non rispetto delle regole, fino al verificarsi di episodi di violenza, piccola o grande che sia.E così anche l'altra sera intorno alla mezzanotte, nel marasma dell'area portuale fra la giungla di auto in sosta e in code fumanti di smog, si è verificata la rissa con pestaggio per futili motivi, uno spintone, un posto auto, una parola di troppo, non è importante il motivo ma l'accaduto, fra quei piccoli branchi che si aggirano soprattutto quando i controlli e i lampeggianti azzurri si fanno più radi.L'aggressione, il pugno, il sangue che cola sul marciapiede, i soccorsi della gente, la chiamata alle Forze dell'ordine. La scena, purtroppo, è di quelle "già viste". Fortunatamente, si fa per dire, nulla di gravissimo per la vittima. Ma qualche anno fa, dinamica simile su area simile, finì purtroppo anche con una indimenticata vittima innocente. A noi, purtroppo, non resta che scriverne.