Rissa da film in un bar di Trani: tavoli rovesciati e vetri rotti

Non dev'essere stato facile sedare la rissa avvenuta la notte scorsa all'interno di un bar di Trani in via Malcangi se sono intervenute pattuglie di diverse forze dell'ordine: Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.La scena è stata simile probabilmente a quelle che si vedono nei film di Bud Spencer e Terence Hill ma ben poco da ridere ci sarà stato per il proprietario del bar che ha visto distruggere e danneggiare tavoli, vetri e arredi del locale.Al momento non si conoscono le ragioni all'origine né l' entità ddlle conseguenze su cose o persone.