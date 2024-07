Un tranese in Conference League: Luca Di Modugno titolare con La Fiorita nell’andata dei preliminari contro il Basaksehir

Giovedì 25 luglio sarà una data che difficilmente verrà dimenticata da. Infatti il nostro concittadino è sceso in campo nei preliminari di Conference League con la maglia de La Fiorita, società militante in San Marino, con cui il ragazzo ha scelto di firmare per le due partite di qualificazione contro l'Istanbul Basaksehir.L'andata è terminata 6-1 per i padroni di casa:e ha visto andare in rete per i turchi Ozcan, Davidson, Figueiredo x2, Kemen e Piatek, vecchia conoscenza del calcio italiano (ha vestito le maglie di Genoa, Milan, Fiorentina e Salernitana). Un incontro che non ha avuto storia vista la differenza di livello tra le due squadre (nella stagione 23/24 i turchi sono arrivati quarti in campionato, dietro solo a Trabzonspor, Fenerbache e Galatasaray), ma che sicuramente rimarrà impresso nella mente del ragazzo.La Fiorita si è qualificata al secondo turno battendo l'Isloch, società bielorussa, dopo i calci di rigore del match di ritorno. Il ritorno si disputerà il 1°agosto allo Stadio Olimpico di Serravalle. Il match di Di Modugno è durato 45 minuti, per poi essere sostituito all'intervallo.Per il difensore tranese sicuramente un'ottima vetrina per potersi rilanciare dopo una non felicissima avventura al Foggia nella passata stagione. Ricordiamo che Di Modugno era stato protagonista durante la stagione precedente nella promozione del Brindisi dalla Serie D alla Serie C.