Trani celebra Nicola Pio Nasca: il giovane pianista non vedente premiato dal sindaco Bottaro

Mercoledì 9 aprile alle ore 10 a Palazzo Beltrani il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, premierà con un attestato di merito il giovane Nicola Pio Nasca, 22enne tranese e primo studente italiano non vedente a conseguire la laurea di triennio accademico Afam in pianoforte solistico al conservatorio di Bari . Non è questo l'unico grande traguardo tagliato dal ragazzo di Trani che attualmente frequenta il Biennio Accademico di II livello sotto la guida del maestro Damiana Sallustio.



Nasca, nonostante la giovane età, ha conseguito numerosi premi nazionali ed internazionali, tra questi (nel 2025) il primo premio "Crescendo International Music Competition" a New York presso la Carnegie Hall, unanimemente considerata una delle più importanti sale da concerto di musica classica e leggera al mondo.



Tanti concerti all'attivo, numerose master class ed ha anche partecipato nel 2021 all'incisione del Cd "Musica e Letteratura" con Paolo Lepore, Mirko Signorile e Nicola Esposito.



Il sindaco Bottaro ha inteso conferirgli l'attestato di merito "per il suo straordinario talento, la sua dedizione e la sua passione, dimostrazione di come la musica non conosca barriere". Alla consegna del premio interverranno anche i familiari, l'assessore alle culture Lucia de Mari e il presidente dell'UICI BAT, Franco Giangualano che, a sua volta, premierà i docenti che hanno seguito il ragazzo nel suo percorso formativo.