Trani, legalità e memoria in scena: il dott. Domenico Briguglio promuove l’evento “Io sono Franco”

L'associazione Amici per la Vita, nella persona del referente delegato dott., promuove un importante momento di confronto e riflessione dedicato al tema della legalità. L'evento vedrà lo svolgimento di un dialogo interistituzionale che coinvolgerà il prof., Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, insieme alle autorità presenti, con l'obiettivo di rafforzare il valore della giustizia, della responsabilità civile e dell'impegno collettivo contro ogni forma di illegalità.Interverrà inoltre l'avv. Giuseppina Chiarello, Presidente Nazionale dell'associazione "Le Avvocate Italiane", offrendo il proprio contributo sul ruolo delle istituzioni e della società civile nella promozione della cultura della legalità. A conclusione dell'incontro sarà rappresentato lo spettacolo teatraleinterpretato da Franco Ferrante, con drammaturgia di Lidia Bucci.Lo spettacolo racconta la storia di Franco Marcone, direttore dell'Ufficio del Registro di Foggia, ucciso nel 1995 per la sua incrollabile onestà e per il suo impegno contro la corruzione. Attraverso un intenso monologo teatrale, l'opera restituisce la dimensione umana e professionale di un uomo "normale" che ha scelto di non piegarsi ai compromessi, pagando con la vita la propria coerenza. La rappresentazione si distingue per uno stile essenziale e diretto, capace di coinvolgere emotivamente il pubblico e stimolare una profonda riflessione sui temi della giustizia, del dovere e del coraggio civile. Non solo memoria, ma anche un invito concreto alle nuove generazioni a diventare protagoniste attive nella costruzione di una società più giusta. Lo spettacolo si configura anche come un'occasione educativa di alto profilo, rivolta soprattutto alle giovani generazioni, per sviluppare una coscienza critica e responsabile. Un momento da vivere e condividere, per custodire la memoria e rafforzare il valore della legalità.