La Comunità Oasi2 San Francesco alla Notte Bianca della Legalità

La Comunità Oasi2 San Francesco onlus, partecipa alla "Notte Bianca della Legalità": in particolare, alle 21 e alle 22, in via Supportico La Conca (c/o Portulaca), la comunità Oasi2 propone «Controvento tra passato, presente e futuro», con video proiezioni sulla storia del bene confiscato a uno dei boss storici della criminalità tranese, Salvatore Annacondia. Grazie al bando regionale «Libera il bene» e al Programma Bollenti Spiriti, dal 2016 su quel terreno è attiva "Controvento", comunità terapeutica per persone affette da dipendenza patologica da sostanze e da gioco d'azzardo.L'apertura di una comunità terapeutica in uno dei luoghi simbolo di morte, appartenuto a chi volle creare un business a danno delle persone fragili perché vittime della dipendenza, ha ancora oggi un grande valore simbolico, educativo e culturale.A breve prenderà vita il progetto «Cantieri di Libertà», presentato nel 2018 e finanziato da fondi del Pon Legalità 2014-2020, con il recupero anche dell'ex porcilaia, che ospiterà un cantiere navale, occasione di avvio di un'esperienza lavorativa per gli utenti della comunità, e un centro di formazione con aule multimediali fruibili dai giovani dell'intero territorio cittadino. A illustrare e raccontare tutte le attività sarà Francesca Sardano, operatrice di Controvento.