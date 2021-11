Progetto "Semi di Legalità": incontro sul tema "Le mafie sotto casa"

Proseguono gli incontri del progetto "Semi di legalità" organizzato dal settore Giovani dell'Azione Cattolica diocesana. Il prossimo appuntamento in agenda, dal titolo "Le mafie sotto casa", si svolgerà venerdì 26 novembre alle ore 18:30 presso la chiesa di san Luigi di Trani.«Il cuore della discussione – si legge in una comunicazione del Settore Giovani dell'Azione Cattolica diocesana - sarà "il ruolo delle istituzioni e della società civile nel contrasto alla criminalità del Nord barese", come recita il sottotitolo della serata».Interverranno il sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia Giuseppe Gatti, il procuratore capo del Tribunale di Trani Renato Nitti e il procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari Francesco Giannella. Modererà l'evento lo scrittore e giornalista Vincenzo Arena. L'incontro darà la possibilità ai partecipanti di ascoltare le preziose testimonianze di alcuni dei protagonisti della lotta alla criminalità organizzata nel nostro territorio.«L'appuntamento rientra nel ricco calendario di eventi presentati il 18 settembre, presso Palazzo Beltrani a Trani. Con il sostegno della Prefettura Bat, della provincia e dei sette comuni della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, il nuovo progetto, firmato Settore Giovani dell'Azione Cattolica Italiana, si rivolge a grandi e piccoli in occasione dei trent'anni dalle stragi in cui hanno perso la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il progetto prevede numerose tipologie di eventi: incontri con le scuole, progetti con i più piccoli, testimonianze accompagneranno i cittadini fino a maggio 2022».Per partecipare all'incontro del 26 novembre, in conformità con le disposizioni anti covid19, è necessario: registrarsi, indossare la mascherina ed essere muniti di green-pass.Sito web "Semi di legalità": https://www.semidilegalita.it