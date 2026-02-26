Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio, educazione alla legalità con la Guardia di Finanza

I ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di I Grado dell'IC "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" hanno incontrato i rappresentanti della Guardia di Finanza, coadiuvati dal Capitano Salvatore Colella. Un appuntamento inserito nel progetto nazionale "Educazione alla Legalità " al quale seguiranno altri incontri con le forze dell'ordine.L'obiettivo dell'iniziativa è far comprendere ai giovani che il rispetto delle regole finanziarie non è solo un dovere, ma un investimento per il benessere dell'intera collettività.Durante la mattinata, le Fiamme Gialle hanno illustrato con esempi pratici e video interattivi le principali attività svolte dal Corpo a tutela della sicurezza economica del Paese. Il tema principale è stato quello della prevenzione alle dipendenze con una dimostrazione pratica delle unità cinofile.Non sono mancati però riferimenti e domande sull'evasione fiscale, sulla lotta alla contraffazione e sulla sicurezza e prevenzione in rete.L'evento verrà riproposto nel mese di marzo anche alle classi terze del plesso Rocca.Un ringraziamento va al dirigente scolastico, prof. G.Cassanelli, il quale sostiene da sempre iniziative legate alla legalità perché, come ha affermato anche oggi durante l'incontro, solo rispettando le regole si può diventare cittadini consapevoli e cittadini del mondo.