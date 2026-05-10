Avv.Maria Grazia Cinquepalmi. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Avv.Maria Grazia Cinquepalmi. Foto Tonino Lacalamita
Politica

Bilancio comunale del Comune di Trani: l'avv.Maria Grazia Cinquepalmi svela la grande bugia degli 11 milioni

La candidata della Lista "Guarriello Sindaco" smonta lo slogan del buco ereditata: «Trani non era in rosso. Quel disavanzo è stato creato a tavolino per giustificare tasse e immobilismo. Ecco le prove.»

Trani - domenica 10 maggio 2026 11.17 Sponsorizzato
Per un decennio, l'amministrazione uscente ha utilizzato lo spauracchio degli "11 milioni di debiti ereditati" come uno scudo per giustificare ogni mancanza, ogni aumento di tassazione e ogni promessa non mantenuta. Ci hanno raccontato di aver trovato i cassetti vuoti, di aver salvato Trani dal baratro. Ma era davvero così o è stata la più grande operazione di propaganda contabile della storia cittadina? Oggi, a pochi giorni dal voto del 24 e 25 maggio, l'avvocato Maria Grazia Cinquepalmi, candidata nella lista "Guarriello Sindaco", rompe il silenzio dei numeri. Con la precisione tecnica che l'ha distinta in 11 anni di battaglie e studio degli atti, la Cinquepalmi dimostra — documenti alla mano — che quel "buco" non è mai esistito come debito reale, ma è stato un artificio tecnico, una scelta deliberata della Giunta Bottaro per riscrivere la storia finanziaria di Trani a proprio uso e consumo: «La buona amministrazione si fa con la trasparenza, non con gli slogan», attacca la Cinquepalmi. Se cercate la verità oltre i manifesti elettorali, leggete l'analisi tecnica che segue: è la prova che un'altra gestione, onesta e chiara, è possibile.
Il comunicato stampa dell'Avv. Maria Grazia Cinquepalmi
BILANCIO COMUNALE, LA VERITÀ OLTRE GLI SLOGAN
Per anni abbiamo sentito parlare di un "buco di 11 milioni" ereditato dal passato. È arrivato il momento di spiegare ai cittadini, in parole semplici, cosa dicono davvero i documenti ufficiali e perché quella cifra non è un debito "trovato nei cassetti", ma il frutto di una scelta tecnica, per adeguarsi a quanto disposto dal decreto legislativo sulla contabilità degli enti pubblici.
1. Il punto di partenza: Trani non era in rosso. Al 31 dicembre 2014, il Comune di Trani non aveva alcun disavanzo. Anzi, i conti si erano chiusi con un avanzo di circa 5 milioni di euro. Questo dato non è un'opinione, ma è certificato ufficiale con delibera n. 43 del 22 luglio 2015. In sostanza: c'erano più soldi di quelli necessari a coprire le spese.
2. Cosa è cambiato nel 2015? (Il "riaccertamento"). Nel 2015 sono cambiate le leggi sulla contabilità per tutti i Comuni d'Italia. È stato chiesto a ogni amministrazione di fare una "pulizia dei residui", ovvero una revisione di crediti e debiti accumulati negli anni. In quel momento, il Comune di Trani aveva:
  • 11 milioni di crediti (soldi che doveva incassare anche da AMIU e da AMET) che venivano conservati da almeno venti anni;
  • 10 milioni di debiti (soldi che doveva dare anche alle stesse società) conservati dalle amministrazioni che si erano succedute nei 20 anni precedenti.
Le due cifre quasi si compensavano. Non c'era alcun allarme finanziario.
3. La scelta che ha creato il "disavanzo". La nuova amministrazione, nell'agosto 2015, ha preso una decisione puramente tecnica:
  • Ha cancellato i crediti (rinunciando ai soldi che le società dovevano al Comune);
  • Ha mantenuto i debiti (confermando quanto il Comune doveva alle società).
Togliendo i crediti e lasciando i debiti, è "apparso" un segno meno di circa 11 milioni. Questo numero viene definito dalla legge "disavanzo tecnico", con possibilità di coprirlo in 30 anni, mettendo da parte 330mila euro l'anno in ogni bilancio.
4. La prova del nove: Dov'è finito il piano di rientro? Se quegli 11 milioni fossero stati un vero debito fuori controllo, il Comune avrebbe dovuto mettere da parte ogni anno circa 330 mila euro per trent'anni per coprire il buco. Ebbene, la realtà è sotto gli occhi di tutti: nei bilanci non troviamo più quei 330 mila euro che avrebbero dovuto coprire quella perdita.
Non solo: non risulta se e quando ci sia stato l'azzeramento di quel debito. Se il debito fosse stato reale, oggi ci sarebbe ancora quel sacrificio finanziario annuale. Se non c'è, è perché quel debito esisteva solo sulla carta.
CONCLUSIONE Dire che nel 2015 sono stati "trovati" 11 milioni di debiti nascosti è falso.
  • Non c'erano spese fuori controllo.
  • Non c'era un disastro ereditato. È stata una scelta di gestione della nuova Giunta che ha trasformato un pareggio in un disavanzo tecnico.
I cittadini meritano chiarezza. La buona amministrazione si fa con la trasparenza: quello che io ho cercato di fare con voi per 11 anni, raccontandovi la realtà dei fatti e mettendovi al corrente di situazioni che nessuno di voi avrebbe mai saputo.
Avv. Maria Grazia Cinquepalmi (Candidata al Consiglio Comunale – Lista "Guarriello Sindaco")
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
Altri contenuti a tema
Ammnistrative 2026 | Il Sen. Boccia blinda il PD di Trani: «Qui c’è la città perbene e incorruttibile» Ammnistrative 2026 | Il Sen. Boccia blinda il PD di Trani: «Qui c’è la città perbene e incorruttibile» Galiano lancia la sfida del rinnovamento responsabile: «Siamo una lista di persone competenti pronta a governare con i fatti e non con i disegnini»
Angelo Guarriello, stasera il comizio in Piazza Della Repubblica alle 20:30 Angelo Guarriello, stasera il comizio in Piazza Della Repubblica alle 20:30 Il candidato sindaco del centrodestra presenterà le linee guida e i candidati della coalizione
Amministrative Trani 2026 | Francesco Chicco Corallo presenta la sua candidatura lista "Popolari con Galiano" Amministrative Trani 2026 | Francesco Chicco Corallo presenta la sua candidatura lista "Popolari con Galiano" Sabato 09 maggio ore 18.00 presso il Comitato Elettorale di Via Mario Pagano
Comunali 2026, Forza Italia presenta stasera la squadra a sostegno di Angelo Guarriello Comunali 2026, Forza Italia presenta stasera la squadra a sostegno di Angelo Guarriello Appuntamento al comitato elettorale di via De Roggiero 91 | Incontro con candidati e dirigenti del partito: atteso anche il viceministro Francesco Paolo Sisto
Trani al centro delle politiche nazionali: il Sottosegretario Barbaro certifica la visione di Raimondo Lima Trani al centro delle politiche nazionali: il Sottosegretario Barbaro certifica la visione di Raimondo Lima La Città protagonista di un appuntamento istituzionale e politico di altissimo profilo
Amministrative Trani 2026, incontro pubblico con Giacomo Marinaro nella sede PSI “Antonio Cirillo” Amministrative Trani 2026, incontro pubblico con Giacomo Marinaro nella sede PSI “Antonio Cirillo” Venerdì 8 maggio, alle ore 18.30, presso la sede “Avanti PSI Antonio Cirillo” di via Umberto 98 a Trani
Elezioni Trani, Raffaella Merra demolisce il centrosinistra: “Basta compromessi e 'accordicchi'. Angelo Guarriello è la nostra scelta di rottura per liberare la città dal 'bottarismo' Elezioni Trani, Raffaella Merra demolisce il centrosinistra: “Basta compromessi e 'accordicchi'. Angelo Guarriello è la nostra scelta di rottura per liberare la città dal 'bottarismo' "Basta compromessi. È Tempo Di liberare Trani"
Ammnistrative Trani | “Ti aspetto!”. Marinaro torna tra la gente: secondo incontro pubblico alla Pinetina Ammnistrative Trani | “Ti aspetto!”. Marinaro torna tra la gente: secondo incontro pubblico alla Pinetina Sabato 9 maggio il candidato sindaco incontra i cittadini per un confronto aperto su idee, progetti e futuro della città: “Pronto non è uno slogan, ma un impegno verso tutti i tranesi”
Ammnistrative 2026 | Il Sen. Boccia blinda il PD di Trani: «Qui c’è la città perbene e incorruttibile»
10 maggio 2026 Ammnistrative 2026 | Il Sen. Boccia blinda il PD di Trani: «Qui c’è la città perbene e incorruttibile»
Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie | Dalla diagnosi alla rinascita: Il viaggio nella nutrizione cellulare
10 maggio 2026 Dott.ssa Annamaria Pasquadibisceglie | Dalla diagnosi alla rinascita: Il viaggio nella nutrizione cellulare
Angelo Guarriello, stasera il comizio in Piazza Della Repubblica alle 20:30
10 maggio 2026 Angelo Guarriello, stasera il comizio in Piazza Della Repubblica alle 20:30
Asma Day 2026: visite e spirometrie gratuite per bambini ad Andria, Barletta e Bisceglie
10 maggio 2026 Asma Day 2026: visite e spirometrie gratuite per bambini ad Andria, Barletta e Bisceglie
Partito Democratico BAT, Michele Lamacchia eletto Segretario Provinciale
10 maggio 2026 Partito Democratico BAT, Michele Lamacchia eletto Segretario Provinciale
Ammnistrative 2026 | Coalizione di Centrodestra: "Costa Sud, non si baratta la sicurezza dei cittadini con una medaglia elettorale”
9 maggio 2026 Ammnistrative 2026 | Coalizione di Centrodestra: "Costa Sud, non si baratta la sicurezza dei cittadini con una medaglia elettorale”
“Sold Aut”, a Trani l’inclusione diventa quotidianità: dieci ragazzi autistici protagonisti della città
9 maggio 2026 “Sold Aut”, a Trani l’inclusione diventa quotidianità: dieci ragazzi autistici protagonisti della città
Trani celebra la conclusione dell’anno catechistico: in festa “Nicola e Francesco, pellegrini di pace”
9 maggio 2026 Trani celebra la conclusione dell’anno catechistico: in festa “Nicola e Francesco, pellegrini di pace”
Adriatica Trani, ultima gara di campionato: al “Ferrante” arriva la Dinamo Molfetta
9 maggio 2026 Adriatica Trani, ultima gara di campionato: al “Ferrante” arriva la Dinamo Molfetta
Incidente al cavalcavia di corso Imbriani, due i mezzi coinvolti
9 maggio 2026 Incidente al cavalcavia di corso Imbriani, due i mezzi coinvolti
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.