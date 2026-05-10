Bilancio comunale del Comune di Trani: l'avv.Maria Grazia Cinquepalmi svela la grande bugia degli 11 milioni

Il comunicato stampa dell'Avv. Maria Grazia Cinquepalmi

11 milioni di crediti (soldi che doveva incassare anche da AMIU e da AMET) che venivano conservati da almeno venti anni;

(soldi che doveva incassare anche da AMIU e da AMET) che venivano conservati da almeno venti anni; 10 milioni di debiti (soldi che doveva dare anche alle stesse società) conservati dalle amministrazioni che si erano succedute nei 20 anni precedenti.

Ha cancellato i crediti (rinunciando ai soldi che le società dovevano al Comune);

(rinunciando ai soldi che le società dovevano al Comune); Ha mantenuto i debiti (confermando quanto il Comune doveva alle società).

Non c'erano spese fuori controllo.

Non c'era un disastro ereditato. È stata una scelta di gestione della nuova Giunta che ha trasformato un pareggio in un disavanzo tecnico.

Per un decennio, l'amministrazione uscente ha utilizzato lo spauracchio degli "11 milioni di debiti ereditati" come uno scudo per giustificare ogni mancanza, ogni aumento di tassazione e ogni promessa non mantenuta. Ci hanno raccontato di aver trovato i cassetti vuoti, di aver salvato Trani dal baratro.Oggi, a pochi giorni dal voto del 24 e 25 maggio, l'avvocato, candidata nella lista, rompe il silenzio dei numeri. Con la precisione tecnica che l'ha distinta in 11 anni di battaglie e studio degli atti, la Cinquepalmi dimostra — documenti alla mano — che quel "buco" non è mai esistito come debito reale, ma è stato un artificio tecnico, una scelta deliberata della Giunta Bottaro per riscrivere la storia finanziaria di Trani a proprio uso e consumo: «La buona amministrazione si fa con la trasparenza, non con gli slogan», attacca la Cinquepalmi. Se cercate la verità oltre i manifesti elettorali, leggete l'analisi tecnica che segue: è la prova che un'altra gestione, onesta e chiara, è possibile.Per anni abbiamo sentito parlare di un "buco di 11 milioni" ereditato dal passato. È arrivato il momento di spiegare ai cittadini, in parole semplici, cosa dicono davvero i documenti ufficiali e perché quella cifra non è un debito "trovato nei cassetti", ma il frutto di una scelta tecnica, per adeguarsi a quanto disposto dal decreto legislativo sulla contabilità degli enti pubblici.Al 31 dicembre 2014, il Comune di Trani non aveva alcun disavanzo. Anzi, i conti si erano chiusi con un. Questo dato non è un'opinione, ma è certificato ufficiale con delibera n. 43 del 22 luglio 2015. In sostanza: c'erano più soldi di quelli necessari a coprire le spese.Nel 2015 sono cambiate le leggi sulla contabilità per tutti i Comuni d'Italia. È stato chiesto a ogni amministrazione di fare una "pulizia dei residui", ovvero una revisione di crediti e debiti accumulati negli anni. In quel momento, il Comune di Trani aveva:Le due cifre quasi si compensavano. Non c'era alcun allarme finanziario.La nuova amministrazione, nell'agosto 2015, ha preso una decisione puramente tecnica:Togliendo i crediti e lasciando i debiti, è "apparso" un segno meno di circa 11 milioni. Questo numero viene definito dalla legge "disavanzo tecnico", con possibilità di coprirlo in 30 anni, mettendo da parte 330mila euro l'anno in ogni bilancio.Se quegli 11 milioni fossero stati un vero debito fuori controllo, il Comune avrebbe dovuto mettere da parte ogni anno circa 330 mila euro per trent'anni per coprire il buco. Ebbene, la realtà è sotto gli occhi di tutti:che avrebbero dovuto coprire quella perdita.Non solo: non risulta se e quando ci sia stato l'azzeramento di quel debito. Se il debito fosse stato reale, oggi ci sarebbe ancora quel sacrificio finanziario annuale. Se non c'è, è perché quel debito esisteva solo sulla carta.Dire che nel 2015 sono stati "trovati" 11 milioni di debiti nascosti èI cittadini meritano chiarezza. La buona amministrazione si fa con la trasparenza: quello che io ho cercato di fare con voi per 11 anni, raccontandovi la realtà dei fatti e mettendovi al corrente di situazioni che nessuno di voi avrebbe mai saputo.(Candidata al Consiglio Comunale – Lista "Guarriello Sindaco")