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Adriatica Trani, ultima gara di campionato: al “Ferrante” arriva la Dinamo Molfetta

Appuntamento alle ore 18.30 al tensostatico Ferrante

Trani - sabato 9 maggio 2026 9.49
L'Adriatica Trani si prepara a scendere in campo per l'ultimo appuntamento della regular season. Domenica 10 maggio alle ore 18:30, la formazione bianco-blu affronterà in casa la Dinamo Molfetta presso il Tensostatico "Ferrante" di Trani.

La Serie D maschile scenderà in campo domenica proprio in virtù della contemporaneità dell'ultimo turno della Serie C femminile, già programmato nella giornata di sabato.

Per l'Adriatica Trani si tratta di una gara dal peso enorme: una vittoria da tre punti significherebbe infatti promozione in Serie C. Solo in questo caso il campionato dei bianco-blu si concluderebbe ufficialmente, centrando un traguardo costruito nel corso di tutta la stagione e che la società spera di poter raggiungere davanti al proprio pubblico, anche se a distanza.

La squadra arriva a questo appuntamento dopo un campionato intenso e ricco di sfide importanti, con la volontà di chiudere nel migliore dei modi una stagione vissuta sempre ad alta intensità.

Anche questa partita, però, si disputerà senza la presenza del pubblico sugli spalti. A causa delle attuali limitazioni, infatti, non sarà ancora possibile accedere al Tensostatico "Ferrante". Per permettere comunque a tifosi e appassionati di seguire la gara, sarà trasmessa la diretta dell'incontro.

L'Adriatica Trani affronterà la Dinamo Molfetta con l'obiettivo di mettere in campo una prestazione solida, determinata e all'altezza dell'importanza della sfida
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