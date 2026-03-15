Adriatica Trani
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Adriatica Trani convincente a Bari: vittoria netta contro Amatori Volley

I tranesi consolidano la vetta

Trani - domenica 15 marzo 2026 14.10 Comunicato Stampa
L'Adriatica Trani conquista un'importante vittoria in trasferta superando Amatori Volley Bari con un netto 0-3, al termine di una gara affrontata con grande concentrazione fin dai primi scambi.

I bianco-blu hanno approcciato la partita con la giusta intensità, senza sottovalutare l'avversario e imponendo subito il proprio ritmo di gioco. La squadra ha gestito con autorevolezza gran parte dell'incontro, dimostrando solidità in tutti i fondamentali e mantenendo sempre il controllo della gara.

In avvio di match l'Adriatica Trani è scesa in campo con la diagonale Palmisano–Masella, con Santo e Gianluca Bisceglie in posto quattro, quest'ultimo protagonista dell'intera gara. Al centro Erriquez e Sebastiani, mentre il reparto dei liberi ha visto alternarsi Frisardi in ricezione e Ruggero Scassano nella fase difensiva.

Nel corso della partita c'è stato spazio per diverse rotazioni. Nel secondo e nel terzo set Belsito è subentrato in banda insieme a Bisceglie, mentre Rutigliani è stato utilizzato come opposto nel secondo e nel terzo parziale. Presente nelle rotazioni anche Pascarelli, impiegato nel corso di tutti e tre i set.

La gara è stata sostanzialmente gestita dall'Adriatica Trani per gran parte dell'incontro. Solo nel secondo set si è registrato un leggero calo che ha permesso ad Amatori Volley Bari di rientrare fino al 18 pari, prima che i bianco-blu riuscissero a ristabilire le distanze e a chiudere nuovamente il parziale.

Un successo costruito con ordine, attenzione e grande partecipazione da parte di tutto il gruppo, che conferma il buon momento della formazione tranese e rafforza ulteriormente il percorso della squadra nel campionato di Serie D.
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