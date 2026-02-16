Adriatica Trani supera Polis Volley Corato: vittoria di carattere in una sfida ad alta intensità

L'Adriatica Trani conquista un successo importante contro Polis Volley Corato al termine di una gara intensa, combattuta e tutt'altro che semplice. Una partita preparata con la massima attenzione, anche alla luce della sconfitta subita nel girone d'andata, unico vero stop del percorso bianco-blu fino a questo momento.Fin dalle prime battute l'Adriatica è partita con il giusto approccio, mettendo pressione agli ospiti sia al servizio sia nella fase offensiva. Il lavoro in battuta ha limitato la costruzione del gioco avversario, rendendo meno fluide le soluzioni del palleggiatore di Corato. In attacco, invece, i padroni di casa hanno trovato maggiore continuità, sfruttando con lucidità le situazioni favorevoli e gestendo con ordine i momenti chiave del primo parziale.Nel secondo set, pur costruendo un buon vantaggio, l'Adriatica si è fatta temporaneamente riavvicinare. Nei punti decisivi, però, sono emerse la qualità e la lucidità dei bianco-blu: Mennuni e Masella si sono fatti trovare pronti in attacco, sostenuti da una difesa attenta e capace di reggere anche negli scambi più lunghi, nonostante i ripetuti tentativi di Corato di riaprire il parziale.Il terzo set ha rappresentato il momento più delicato della gara. Dopo aver accumulato un margine significativo, l'Adriatica ha attraversato un passaggio a vuoto in fase offensiva, consentendo agli ospiti di rientrare e di chiudere il set sul 25-21. Un blackout che avrebbe potuto incidere sull'inerzia del match, ma che la squadra ha saputo assorbire con maturità.Nel quarto parziale, infatti, i bianco-blu hanno dimostrato grande compattezza mentale, evitando di ricadere negli errori precedenti. Con maggiore attenzione nella gestione dei palloni chiave e una distribuzione più ordinata del gioco, l'Adriatica ha ripreso pienamente il controllo della partita, chiudendo l'incontro con determinazione.Una vittoria che assume un valore doppio: per la qualità dell'avversario, per la voglia di riscatto rispetto all'andata e per la capacità dimostrata nel reagire nei momenti di difficoltà. Tre punti che consolidano il percorso della squadra e rafforzano ulteriormente convinzione e identità in vista dei prossimi impegni di campionato.