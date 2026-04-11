Adriatica Trani: si riparte dal campionato dopo la vittoria della Coppa Puglia

Sabato 11 aprile alle ore 18:30 l'Adriatica Trani tornerà in campo tra le mura amiche del Tensostatico "Ferrante" per affrontare J.B.V.P. Bari, in una nuova sfida del campionato di Serie D maschile.La gara arriva a pochi giorni dalla conquista della Coppa Puglia, un traguardo prestigioso che ha premiato il lavoro, la crescita e la solidità del gruppo bianco-blu. Un successo importante che rappresenta un punto di forza, ma anche una responsabilità nel dare continuità al percorso intrapreso.La squadra si prepara ad affrontare l'impegno con la giusta concentrazione, consapevole dell'importanza di ogni partita in questa fase della stagione e della necessità di mantenere alto il livello delle prestazioni.Anche questo incontro si disputerà purtroppo senza la presenza del pubblico, una condizione che continua a rappresentare un limite per la squadra, privata del sostegno dei propri tifosi. Nonostante ciò, sarà possibile seguire il match in diretta, permettendo a tutti di restare vicini all'Adriatica Trani anche a distanza.L'obiettivo è chiaro: continuare a spingere, confermare quanto dimostrato e affrontare ogni gara con determinazione e spirito di squadra.L'Adriatica Trani è pronta a tornare in campo per proseguire il proprio cammino.