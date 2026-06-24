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Eventi e cultura

Frà Diego Álvarez | Trani lo riscopre nel nuovo libro di Maurizio Di Reda

Il prossimo 29 giugno in Biblioteca Comunale

Trani - mercoledì 24 giugno 2026 5.57
Per molti cittadini di Trani, Frà Diego Álvarez è semplicemente il nome impresso sulla targa di una via del centro. Eppure, dietro quel nome si cela una delle figure più affascinanti, influenti e innovative della storia religiosa e culturale del Meridione d'Italia nei primi decenni del Seicento. Per colmare questo vuoto di memoria e restituire la giusta centralità a un gigante del passato, lunedì 29 giugno alle ore 17:30, la Biblioteca Comunale "G. Bovio" di Trani ospiterà la presentazione del volume: "Frà Diego Álvarez. L'opera dell'arcivescovo di Trani nel XVII secolo".

Domenicano di origini spagnole e teologo di fama europea, Álvarez guidò la diocesi tranese in piena epoca post-tridentina. Non fu solo un uomo di fede profonda, ma un vero e proprio innovatore culturale. Durante il suo mandato si fece promotore della diffusione della stampa, della riorganizzazione della diocesi e del rinnovamento del clero. A lui si deve, inoltre, un impulso fondamentale per l'identità cittadina: il rilancio della devozione e della memoria di San Nicola Pellegrino, patrono di Trani, di cui Álvarez riscoprì e valorizzò il culto.

Il libro, firmato da Maurizio Di Reda, autore tranese e appassionato cultore di storia locale, già noto per i suoi studi su San Nicola Pellegrino, racconta vita, opere e peculiarità dell'Arcivescovo del XVII secolo. Il volume rappresenta il secondo tassello della prestigiosa Collana Tranensis, distinto per il rigore scientifico della ricerca storica, reso accessibile a tutti grazie a un linguaggio fluido e divulgativo.

L'incontro, promosso dalla Città di Trani, si aprirà con i saluti istituzionali e vedrà alternarsi al tavolo dei relatori diverse voci del panorama culturale locale: Maurizio Di Reda, autore del volume; Alfredo Cavalieri, presidente dell'Associazione culturale Tranensis; Angela Di Nanni, presidente dell'associazione Traninostra (partner dell'evento), Don Francesco La Notte, in veste di moderatore ed esperto della materia. Lettura del testo a cura di Stefania De Toma. L'ingresso è libero: un'occasione imperdibile per la cittadinanza di riappropriarsi di un pezzo fondamentale della propria storia e della propria identità.
Locandina
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  • Biblioteca di Trani
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