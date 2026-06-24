Frà Diego Álvarez | Trani lo riscopre nel nuovo libro di Maurizio Di Reda

Per molti cittadini di Trani,è semplicemente il nome impresso sulla targa di una via del centro. Eppure, dietro quel nome si cela una delle figure più affascinanti, influenti e innovative della storia religiosa e culturale del Meridione d'Italia nei primi decenni del Seicento. Per colmare questo vuoto di memoria e restituire la giusta centralità a un gigante del passato, lunedì 29 giugno alle ore 17:30, la Biblioteca Comunale "G. Bovio" di Trani ospiterà la presentazione del volume: "Frà Diego Álvarez. L'opera dell'arcivescovo di Trani nel XVII secolo".Domenicano di origini spagnole e teologo di fama europea, Álvarez guidò la diocesi tranese in piena epoca post-tridentina. Non fu solo un uomo di fede profonda, ma un vero e proprio innovatore culturale. Durante il suo mandato si fece promotore della diffusione della stampa, della riorganizzazione della diocesi e del rinnovamento del clero. A lui si deve, inoltre, un impulso fondamentale per l'identità cittadina: il rilancio della devozione e della memoria di San Nicola Pellegrino, patrono di Trani, di cui Álvarez riscoprì e valorizzò il culto.Il libro, firmato da Maurizio Di Reda, autore tranese e appassionato cultore di storia locale, già noto per i suoi studi su San Nicola Pellegrino, racconta vita, opere e peculiarità dell'Arcivescovo del XVII secolo. Il volume rappresenta il secondo tassello della prestigiosa Collana Tranensis, distinto per il rigore scientifico della ricerca storica, reso accessibile a tutti grazie a un linguaggio fluido e divulgativo.L'incontro, promosso dalla Città di Trani, si aprirà con i saluti istituzionali e vedrà alternarsi al tavolo dei relatori diverse voci del panorama culturale locale:, autore del volume;, presidente dell'Associazione culturale Tranensis;, presidente dell'associazione Traninostra (partner dell'evento),, in veste di moderatore ed esperto della materia. Lettura del testo a cura di. L'ingresso è libero: un'occasione imperdibile per la cittadinanza di riappropriarsi di un pezzo fondamentale della propria storia e della propria identità.