“Tessere il Futuro – Formazione Scuola Lavoro”, oggi evento conclusivo del percorso formativo

Oggi, lunedì 15 giugno 2026, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Comunale di Trani – Sala Ronchi, si terrà l'evento conclusivo del percorso formativo "Tessere il Futuro – Formazione Scuola Lavoro", promosso da Italia Nostra – Sezione di Trani in collaborazione con il Liceo Classico "Francesco De Sanctis" e l'I.I.S.S. "Aldo Moro – Cosmai" di Trani.Anche per l'anno scolastico 2025-2026, il Settore Educazione di Italia Nostra ha proposto alle scuole di tutto il territorio nazionale percorsi formativi rivolti a docenti e studenti, finalizzati a promuovere una partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e sociale, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale.Il progetto ha coinvolto 42 studentesse e studenti, guidati dalle docenti Mariolina Porcelli del Liceo Classico "De Sanctis", referente del progetto "Pietre Parlanti", e Daniela Pastore dell'I.I.S.S. "Aldo Moro – Cosmai", referente del progetto "Tesori nascosti di Trani". Il percorso è stato coordinato dalla dott.ssa Giuseppina Tota, referente del Settore Educazione di Italia Nostra – Sezione di Trani.Nel corso dell'incontro saranno presentati agli stakeholder e alla cittadinanza i lavori multimediali realizzati dagli studenti, frutto di un percorso di ricerca, conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale e identitario del territorio.Protagonisti dell'evento saranno i giovani, chiamati a diventare custodi consapevoli della memoria storica e culturale della comunità, interpreti di un futuro sostenibile e attento alla tutela dell'ambiente e del territorio.Alla manifestazione parteciperanno la Presidente Regionale di Italia Nostra, arch. Ilaria Pecoraro, e la Presidente della Sezione di Trani, arch. Francesca Onesti, che consegneranno gli attestati ai partecipanti.All'evento parteciperanno anche il Sindaco di Trani, dott. Marco Galiano, e l'Assessore Regionale Debora Ciliento, a testimonianza dell'importanza che la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico riveste quale fondamento imprescindibile per la crescita culturale e il benessere della comunità.La cittadinanza è invitata a partecipare