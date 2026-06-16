Italia Nostra | Tessere il Futuro: i giovani raccontano e valorizzano il patrimonio di Trani

Si è concluso con la presentazione degli elaborati finali il progetto educativo "Tessere il futuro", promosso da Italia Nostra per l'anno scolastico 2025/2026 nell'ambito dell'educazione al patrimonio culturale e paesaggistico italiano.Ad aprire l'evento, svoltosi il 15 giugno nella Sala Ronchi delladi Trani, è stato il neo sindaco, che ha sottolineato come la permanenza media dei turisti in città sia attualmente di 2,14 giorni, evidenziando il ruolo strategico che i giovani possono svolgere nella promozione del territorio e nello sviluppo turistico: "Progetti come questi - ha detto - contribuiscono a valorizzare percorsi, luoghi e motivazioni capaci di incentivare soggiorni più lunghi e una maggiore conoscenza delle ricchezze cittadine." A coordinare e presentare l'incontro è stata la dott.ssa Pina Tota, referente per l'Educazione diTrani, l'associazione che a Trani è presieduta dall'arch.I veri protagonisti della giornata, però, sono stati gli studenti. Oltre a illustrare i propri lavori, hanno condiviso emozioni, riflessioni e consapevolezze maturate durante il percorso che ha coinvolto 42 studenti del Liceo Classicoe dell'IISSdi Trani, con l'obiettivo di promuovere tra i giovani la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio.Il progetto, inserito nel percorso "Il futuro in mano" e nelle attività di formazione scuola-lavoro, mira a sviluppare una partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e sociale, sensibilizzando gli studenti sulle azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio comune. Le attività si sono articolate in tre fasi. Una prima fase formativa, durante la quale gli studenti hanno seguito webinar e momenti di approfondimento guidati dai docenti; una seconda fase laboratoriale, dedicata alla realizzazione delle attività concordate con i tutor; infine una fase di restituzione, culminata nella produzione degli elaborati finali. Gli studenti del Liceo Classico "De Santis" sono stati seguiti dalla tutor prof.ssa, mentre quelli dell'IISS "Moro-Cosmai" dalla prof.ssaDue i lavori presentati. Il primo,", è un progetto rivolto agli alunni della scuola primaria con l'intento di avvicinarli al patrimonio artistico e culturale locale. Attraverso un video, gli studenti hanno illustrato i reperti storici che raccontano la storia della città di Trani. Il secondo elaborato,, ha condotto il pubblico alla scoperta degli affascinanti ambienti sotterranei della Trani Ipogea, luoghi suggestivi e ricchi di storia, testimonianze silenziose di arte, fede e vita quotidiana.