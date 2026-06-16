Associazioni ed Ordini Professionali
Italia Nostra | Tessere il Futuro: i giovani raccontano e valorizzano il patrimonio di Trani
Il progetto, inserito nel percorso “Il futuro in mano” e nelle attività di formazione scuola-lavoro
Trani - martedì 16 giugno 2026 6.19
Si è concluso con la presentazione degli elaborati finali il progetto educativo "Tessere il futuro", promosso da Italia Nostra per l'anno scolastico 2025/2026 nell'ambito dell'educazione al patrimonio culturale e paesaggistico italiano.
Ad aprire l'evento, svoltosi il 15 giugno nella Sala Ronchi della Biblioteca Comunale di Trani, è stato il neo sindaco Marco Galiano, che ha sottolineato come la permanenza media dei turisti in città sia attualmente di 2,14 giorni, evidenziando il ruolo strategico che i giovani possono svolgere nella promozione del territorio e nello sviluppo turistico: "Progetti come questi - ha detto - contribuiscono a valorizzare percorsi, luoghi e motivazioni capaci di incentivare soggiorni più lunghi e una maggiore conoscenza delle ricchezze cittadine." A coordinare e presentare l'incontro è stata la dott.ssa Pina Tota, referente per l'Educazione di Italia Nostra Trani, l'associazione che a Trani è presieduta dall'arch. Francesca Onesti.
I veri protagonisti della giornata, però, sono stati gli studenti. Oltre a illustrare i propri lavori, hanno condiviso emozioni, riflessioni e consapevolezze maturate durante il percorso che ha coinvolto 42 studenti del Liceo Classico "Francesco De Santis" e dell'IISS "Moro – Cosmai" di Trani, con l'obiettivo di promuovere tra i giovani la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio.
Il progetto, inserito nel percorso "Il futuro in mano" e nelle attività di formazione scuola-lavoro, mira a sviluppare una partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e sociale, sensibilizzando gli studenti sulle azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio comune. Le attività si sono articolate in tre fasi. Una prima fase formativa, durante la quale gli studenti hanno seguito webinar e momenti di approfondimento guidati dai docenti; una seconda fase laboratoriale, dedicata alla realizzazione delle attività concordate con i tutor; infine una fase di restituzione, culminata nella produzione degli elaborati finali. Gli studenti del Liceo Classico "De Santis" sono stati seguiti dalla tutor prof.ssa Mariolina Porcelli, mentre quelli dell'IISS "Moro-Cosmai" dalla prof.ssa Daniela Pastore.
Due i lavori presentati. Il primo, "Pietre Parlanti", è un progetto rivolto agli alunni della scuola primaria con l'intento di avvicinarli al patrimonio artistico e culturale locale. Attraverso un video, gli studenti hanno illustrato i reperti storici che raccontano la storia della città di Trani. Il secondo elaborato, "I Tesori Nascosti di Trani", ha condotto il pubblico alla scoperta degli affascinanti ambienti sotterranei della Trani Ipogea, luoghi suggestivi e ricchi di storia, testimonianze silenziose di arte, fede e vita quotidiana.
Ad aprire l'evento, svoltosi il 15 giugno nella Sala Ronchi della Biblioteca Comunale di Trani, è stato il neo sindaco Marco Galiano, che ha sottolineato come la permanenza media dei turisti in città sia attualmente di 2,14 giorni, evidenziando il ruolo strategico che i giovani possono svolgere nella promozione del territorio e nello sviluppo turistico: "Progetti come questi - ha detto - contribuiscono a valorizzare percorsi, luoghi e motivazioni capaci di incentivare soggiorni più lunghi e una maggiore conoscenza delle ricchezze cittadine." A coordinare e presentare l'incontro è stata la dott.ssa Pina Tota, referente per l'Educazione di Italia Nostra Trani, l'associazione che a Trani è presieduta dall'arch. Francesca Onesti.
I veri protagonisti della giornata, però, sono stati gli studenti. Oltre a illustrare i propri lavori, hanno condiviso emozioni, riflessioni e consapevolezze maturate durante il percorso che ha coinvolto 42 studenti del Liceo Classico "Francesco De Santis" e dell'IISS "Moro – Cosmai" di Trani, con l'obiettivo di promuovere tra i giovani la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio.
Il progetto, inserito nel percorso "Il futuro in mano" e nelle attività di formazione scuola-lavoro, mira a sviluppare una partecipazione consapevole alla vita civica, culturale e sociale, sensibilizzando gli studenti sulle azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio comune. Le attività si sono articolate in tre fasi. Una prima fase formativa, durante la quale gli studenti hanno seguito webinar e momenti di approfondimento guidati dai docenti; una seconda fase laboratoriale, dedicata alla realizzazione delle attività concordate con i tutor; infine una fase di restituzione, culminata nella produzione degli elaborati finali. Gli studenti del Liceo Classico "De Santis" sono stati seguiti dalla tutor prof.ssa Mariolina Porcelli, mentre quelli dell'IISS "Moro-Cosmai" dalla prof.ssa Daniela Pastore.
Due i lavori presentati. Il primo, "Pietre Parlanti", è un progetto rivolto agli alunni della scuola primaria con l'intento di avvicinarli al patrimonio artistico e culturale locale. Attraverso un video, gli studenti hanno illustrato i reperti storici che raccontano la storia della città di Trani. Il secondo elaborato, "I Tesori Nascosti di Trani", ha condotto il pubblico alla scoperta degli affascinanti ambienti sotterranei della Trani Ipogea, luoghi suggestivi e ricchi di storia, testimonianze silenziose di arte, fede e vita quotidiana.