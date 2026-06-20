Biblioteca Comunale
Biblioteca Comunale "G.Bovio" - Trani
Eventi e cultura

Biblioteca Comunale “Giovanni Bovio”, a Trani un'estate tra letture, storia e divulgazione culturale

Laboratori per bambini, presentazioni di libri e appuntamenti dedicati alla storia locale e nazionale

Trani - sabato 20 giugno 2026 8.23
Prosegue il programma di attività promosso dalla biblioteca cittadina, pensato per coinvolgere pubblici di ogni età, dai più piccoli agli appassionati di storia, letteratura e ricerca. Particolare attenzione è rivolta ai bambini con i laboratori di lettura dedicati alla prima infanzia. Gli appuntamenti in programma prevedono un incontro per i piccoli dai 4 ai 5 anni martedì 23 giugno, dalle 17.30 alle 18.30, e un laboratorio dedicato ai bambini tra i 25 e i 36 mesi giovedì 25 giugno, nello stesso orario. Per partecipare è necessaria la prenotazione all'indirizzo email progettieventi.biblioteca@comune.trani.bt.it.

La programmazione estiva proseguirà lunedì 29 giugno alle ore 17.30 con la presentazione del volume "Frà Diego Alvarez. L'opera dell'arcivescovo di Trani nel XVII secolo" di Maurizio Di Reda. Il libro ripercorre la figura del domenicano spagnolo che guidò l'arcidiocesi tranese nei primi decenni del Seicento, contribuendo al rinnovamento religioso e culturale del territorio e alla valorizzazione del culto di San Nicola Pellegrino. L'incontro vedrà la partecipazione dell'autore insieme ai rappresentanti delle associazioni culturali cittadine impegnate nella promozione dell'evento.

Il calendario continuerà mercoledì 8 luglio alle ore 17.30 con la presentazione del libro "Storia della radio della spedizione del dirigibile Italia di Umberto Nobile al Polo Nord" di Claudio Sicolo. L'opera ricostruisce il ruolo fondamentale delle comunicazioni radio nella celebre spedizione polare del 1928 guidata da Umberto Nobile, una delle pagine più affascinanti e drammatiche della storia italiana del Novecento. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con le associazioni d'arma e del mondo radioamatoriale presenti sul territorio.

Tra attività educative, approfondimenti storici e incontri con gli autori, la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" conferma così la propria missione di luogo aperto alla conoscenza, alla crescita culturale e alla partecipazione della comunità, offrendo un programma capace di coniugare formazione, memoria e divulgazione.
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