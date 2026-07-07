Trani, il progetto "Noi in Biblioteca con Voi" si conclude lasciando in dono le Libere Biblioteche

Con la consegna delle Libere Biblioteche e della donazione di libri alla Città di Trani si è concluso il progetto "Noi in Biblioteca con Voi", un percorso durato due anni che ha saputo coniugare promozione della lettura, inclusione sociale e partecipazione attiva della comunità.L'iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione con il Sud e del Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL) del Ministero della Cultura, nell'ambito del bando nazionale "Comunità e Biblioteche", ed è stata promossa dall'Associazione di clownterapia "Il Treno del Sorriso", vincitrice del bando, con la collaborazione dei partner Auser, Il Colore degli Anni e la Biblioteca Comunale "G. Bovio".Nel corso dei due anni il progetto ha proposto laboratori, letture animate, incontri con autori, spettacoli di cantastorie e numerose attività partecipative, trasformando la cultura e la lettura in strumenti concreti di inclusione, socializzazione e benessere per persone di tutte le età.Il momento conclusivo, con la consegna delle Libere Biblioteche e dei libri destinati alla Città di Trani, rappresenta il lascito più importante dell'iniziativa: spazi aperti e accessibili dove i cittadini potranno continuare a prendere, leggere e condividere libri, mantenendo vivo lo spirito del progetto e promuovendo la lettura come patrimonio collettivo.«Questo progetto ha dimostrato che la cultura può creare legami, abbattere le distanze e generare comunità», afferma la presidente dell'Associazione "Il Treno del Sorriso" Beatrice Brullo. «La consegna delle Libere Biblioteche non rappresenta un punto di arrivo, ma l'inizio di un percorso che continuerà grazie ai cittadini, ai volontari e a tutti coloro che credono nel valore della condivisione e della lettura.»L'Associazione desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Fondazione con il Sud, al Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), ai partner Auser, Il Colore degli Anni, Biblioteca Comunale "G. Bovio", ai volontari, agli operatori e a tutti i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo alle attività, contribuendo al successo di un progetto che lascia alla città un'eredità concreta e duratura.Le Libere Biblioteche continueranno a raccontare una storia fatta di libri, incontri, solidarietà e partecipazione, affinché la cultura resti un bene accessibile a tutti e un motore di crescita per l'intera comunità tranese.Il progetto si conclude, ma il suo messaggio continua a vivere: ogni libro condiviso, ogni lettore coinvolto e ogni biblioteca aperta rappresentano un invito a costruire una comunità sempre più consapevole, inclusiva e ricca di opportunità culturali