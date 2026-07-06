Jazz a corte
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Speciale

Jazz a Corte, le introspezioni contemporanee di Sara Rotunno pronte a incantare Palazzo delle Arti Beltrani

A Trani un quintetto d’eccellenza per "Inward Songs"

Trani - lunedì 6 luglio 2026 10.46 Comunicato Stampa
La programmazione dell'ottava edizione di Jazz a Corte rilancia la sua proposta di altissimo profilo, consolidando la vocazione della rassegna nel tracciare percorsi sonori mai banali per i cultori del genere e per gli amanti della grande musica. Domenica 12 luglio 2026, alle ore 21:00 (porta ore 20:30), lo splendido scenario della Corte "Davide Santorsola" di Palazzo delle Arti Beltrani, Centro culturale polifunzionale della Città di Trani, farà da cornice a una serata dal respiro autenticamente raffinato, concepita per i palati più esigenti.

Sul palco salirà una formazione d'eccezione guidata dalla cantante e compositrice jazz Sara Rotunno per presentare "Inward Songs", letteralmente "Canzoni interiori". Il progetto, tratto dall'omonimo disco dell'artista, rappresenta un'operazione culturale di altissimo profilo: una raccolta di brani originali che si affianca a standard jazz poco convenzionali e a classici italiani senza tempo. Il vero filo conduttore della serata sarà il racconto di emozioni e sensazioni intime, espresso attraverso un dialogo introspettivo profondo che prende magnificamente forma nei testi e negli arrangiamenti, intrecciando il jazz contemporaneo con la straordinaria potenza espressiva della melodia.

Questo affascinante viaggio musicale, solitamente presentato in una veste acustica più intima, si arricchirà per l'imperdibile appuntamento a Palazzo Beltrani di una sezione ritmica d'eccellenza, trasformando la performance in un evento unico. La magnetica voce di Sara Rotunno e il lirismo del pianoforte di Francesco Schepisi, supportati dalle trame sonore del sax tenore di Enzo Bacco, troveranno infatti un formidabile motore pulsante nel contrabbasso di Nico Catacchio e nella batteria di Gianlivio Liberti. Una line-up di assoluto valore e di straordinari musicisti, capace di creare una macchina ritmica e melodica perfetta per esaltare le sfumature di un repertorio di grande spessore emotivo.

La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia ed in collaborazione con prestigiosi partner del territorio (tra cui i Conservatori "Niccolò Piccinni" di Bari e "Nino Rota" di Monopoli).

I biglietti (poltronissima numerata 20,00 euro – poltronissima numerata soci partner 15,00. Posto unico non numerato 15,00 euro – posto unico non numerato soci partner 10,00) per l'evento di domenica 12 luglio "Inward Songs" sono disponibili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì), in via Beltrani 51 a Trani, oppure online tramite il circuito Vivaticket, con possibilità di pagamento tramite Carta Docente. Per maggiori informazioni e modalità di prenotazione è possibile contattare i canali ufficiali tramite il sito web ufficiale www.palazzodelleartibeltrani.it o i recapiti di riferimento della struttura (tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it).

I biglietti per i singoli eventi della X Stagione Artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani.

Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile qui.

Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
Brochure tutti gli eventi Stagione artistica Palazzo delle Arti Beltrani
Brochure tutti gli eventi Stagione artistica Palazzo delle Arti Beltrani
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