Oltre trenta sacchi di rifiuti raccolti nell'agro tranese: Legambiente rilancia la sfida contro gli abbandoni illeciti

Oltre trenta sacchi di rifiuti raccolti con decine di bottiglie e frammenti di vetro, contenitori di fertilizzanti, pesticidi e altri rifiuti potenzialmente pericolosi abbandonati nelle campagne. È questo il bilancio del clean up organizzato da Legambiente Trani nell'agro tranese, nei pressi del Parco di Santa Geffa, insieme agli studenti e alle studentesse della LUISS impegnati nelle attività del campo di volontariato.L'iniziativa era nata con l'obiettivo di prendersi cura di un'area di grande valore ambientale e paesaggistico, ma ha purtroppo restituito l'immagine di un fenomeno ancora diffuso: l'abbandono incontrollato dei rifiuti nelle campagne.Tra i materiali ritrovati non ci sono soltanto rifiuti urbani, ma anche sostanze e contenitori che, se dispersi nell'ambiente, rappresentano un potenziale rischio per il suolo, la biodiversità e la salute.Questa attività non vuole essere esclusivamente una semplice giornata di raccolta, in quanto rappresenta un'occasione per richiamare l'attenzione su un problema che necessita di interventi strutturali e continui. La presenza di volontari è fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza, ma non può sostituire le azioni di prevenzione, controllo e monitoraggio che spettano alle istituzioni.Per questo motivo Legambiente Trani rivolge un appello alla nuova Amministrazione comunale affinché la tutela del territorio diventi una delle priorità della programmazione amministrativa. È necessario rafforzare il monitoraggio delle aree rurali maggiormente esposte all'abbandono illecito dei rifiuti e, inoltre, mettere in campo strumenti efficaci di prevenzione e contrasto a un fenomeno che continua a compromettere il patrimonio ambientale del nostro territorio. In questo senso, riteniamo fondamentale potenziare la presenza di fototrappole nelle aree più esposte, come efficace strumento di deterrenza e di individuazione dei responsabili degli abbandoni illeciti.Quello realizzato a Santa Geffa non vuole essere un intervento isolato. Infatti, a partire dal mese di settembre, Legambiente Trani avvierà una serie di iniziative di sensibilizzazione e di clean up nell'agro tranese, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini e associazioni del territorio, per far sì che la comunità riscopra il proprio patrimonio ambientale, se ne riappropri e ne maturi una maggiore consapevolezza, perché solo un territorio vissuto e riconosciuto come bene comune può essere realmente tutelato.Prendersi cura dell'ambiente significa investire nella qualità della vita della comunità e nella valorizzazione del paesaggio (anche quello agricolo), che rappresenta una risorsa preziosa per le nostre città.Legambiente Trani desidera infine ringraziare il Parco di Santa Geffa per l'ospitalità e la disponibilità dimostrate nell'accogliere l'iniziativa, e AMIU Trani per il supporto garantito nel ritiro e nel corretto smaltimento dei rifiuti raccolti.L'auspicio è che giornate come questa non rimangano episodi isolati, ma diventino il punto di partenza per migliorare il nostro territorio