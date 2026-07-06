Ambiente
Oltre trenta sacchi di rifiuti raccolti nell'agro tranese: Legambiente rilancia la sfida contro gli abbandoni illeciti
Clean up nei pressi del Parco di Santa Geffa con i volontari e gli studenti della LUISS
Trani - lunedì 6 luglio 2026 11.11
Oltre trenta sacchi di rifiuti raccolti con decine di bottiglie e frammenti di vetro, contenitori di fertilizzanti, pesticidi e altri rifiuti potenzialmente pericolosi abbandonati nelle campagne. È questo il bilancio del clean up organizzato da Legambiente Trani nell'agro tranese, nei pressi del Parco di Santa Geffa, insieme agli studenti e alle studentesse della LUISS impegnati nelle attività del campo di volontariato.
L'iniziativa era nata con l'obiettivo di prendersi cura di un'area di grande valore ambientale e paesaggistico, ma ha purtroppo restituito l'immagine di un fenomeno ancora diffuso: l'abbandono incontrollato dei rifiuti nelle campagne.
Tra i materiali ritrovati non ci sono soltanto rifiuti urbani, ma anche sostanze e contenitori che, se dispersi nell'ambiente, rappresentano un potenziale rischio per il suolo, la biodiversità e la salute.
Questa attività non vuole essere esclusivamente una semplice giornata di raccolta, in quanto rappresenta un'occasione per richiamare l'attenzione su un problema che necessita di interventi strutturali e continui. La presenza di volontari è fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza, ma non può sostituire le azioni di prevenzione, controllo e monitoraggio che spettano alle istituzioni.
Per questo motivo Legambiente Trani rivolge un appello alla nuova Amministrazione comunale affinché la tutela del territorio diventi una delle priorità della programmazione amministrativa. È necessario rafforzare il monitoraggio delle aree rurali maggiormente esposte all'abbandono illecito dei rifiuti e, inoltre, mettere in campo strumenti efficaci di prevenzione e contrasto a un fenomeno che continua a compromettere il patrimonio ambientale del nostro territorio. In questo senso, riteniamo fondamentale potenziare la presenza di fototrappole nelle aree più esposte, come efficace strumento di deterrenza e di individuazione dei responsabili degli abbandoni illeciti.
Quello realizzato a Santa Geffa non vuole essere un intervento isolato. Infatti, a partire dal mese di settembre, Legambiente Trani avvierà una serie di iniziative di sensibilizzazione e di clean up nell'agro tranese, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini e associazioni del territorio, per far sì che la comunità riscopra il proprio patrimonio ambientale, se ne riappropri e ne maturi una maggiore consapevolezza, perché solo un territorio vissuto e riconosciuto come bene comune può essere realmente tutelato.
Prendersi cura dell'ambiente significa investire nella qualità della vita della comunità e nella valorizzazione del paesaggio (anche quello agricolo), che rappresenta una risorsa preziosa per le nostre città.
Legambiente Trani desidera infine ringraziare il Parco di Santa Geffa per l'ospitalità e la disponibilità dimostrate nell'accogliere l'iniziativa, e AMIU Trani per il supporto garantito nel ritiro e nel corretto smaltimento dei rifiuti raccolti.
L'auspicio è che giornate come questa non rimangano episodi isolati, ma diventino il punto di partenza per migliorare il nostro territorio
L'iniziativa era nata con l'obiettivo di prendersi cura di un'area di grande valore ambientale e paesaggistico, ma ha purtroppo restituito l'immagine di un fenomeno ancora diffuso: l'abbandono incontrollato dei rifiuti nelle campagne.
Tra i materiali ritrovati non ci sono soltanto rifiuti urbani, ma anche sostanze e contenitori che, se dispersi nell'ambiente, rappresentano un potenziale rischio per il suolo, la biodiversità e la salute.
Questa attività non vuole essere esclusivamente una semplice giornata di raccolta, in quanto rappresenta un'occasione per richiamare l'attenzione su un problema che necessita di interventi strutturali e continui. La presenza di volontari è fondamentale per sensibilizzare la cittadinanza, ma non può sostituire le azioni di prevenzione, controllo e monitoraggio che spettano alle istituzioni.
Per questo motivo Legambiente Trani rivolge un appello alla nuova Amministrazione comunale affinché la tutela del territorio diventi una delle priorità della programmazione amministrativa. È necessario rafforzare il monitoraggio delle aree rurali maggiormente esposte all'abbandono illecito dei rifiuti e, inoltre, mettere in campo strumenti efficaci di prevenzione e contrasto a un fenomeno che continua a compromettere il patrimonio ambientale del nostro territorio. In questo senso, riteniamo fondamentale potenziare la presenza di fototrappole nelle aree più esposte, come efficace strumento di deterrenza e di individuazione dei responsabili degli abbandoni illeciti.
Quello realizzato a Santa Geffa non vuole essere un intervento isolato. Infatti, a partire dal mese di settembre, Legambiente Trani avvierà una serie di iniziative di sensibilizzazione e di clean up nell'agro tranese, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini e associazioni del territorio, per far sì che la comunità riscopra il proprio patrimonio ambientale, se ne riappropri e ne maturi una maggiore consapevolezza, perché solo un territorio vissuto e riconosciuto come bene comune può essere realmente tutelato.
Prendersi cura dell'ambiente significa investire nella qualità della vita della comunità e nella valorizzazione del paesaggio (anche quello agricolo), che rappresenta una risorsa preziosa per le nostre città.
Legambiente Trani desidera infine ringraziare il Parco di Santa Geffa per l'ospitalità e la disponibilità dimostrate nell'accogliere l'iniziativa, e AMIU Trani per il supporto garantito nel ritiro e nel corretto smaltimento dei rifiuti raccolti.
L'auspicio è che giornate come questa non rimangano episodi isolati, ma diventino il punto di partenza per migliorare il nostro territorio