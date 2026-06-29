Politiche ambientali e tutela della salute pubblica, la nota del Movimento “Angelo Guarriello”: «A Trani è necessaria un’inversione di rotta sulla gestione delle criticità sul territorio»

È innegabile che la gestione delle criticità ambientali sul nostro territorio stia mostrando due volti diametralmente opposti, creando un senso di profonda e giustificata frustrazione tra i cittadini. Da una parte c'è chi sceglie l'azione, dall'altra chi preferisce la negazione.

La risolutezza di Barletta e il "muro di gomma" di Trani

A Barletta, di fronte all'impatto ambientale e alle legittime preoccupazioni della città, il sindaco Cannito ha adottato la linea dura, arrivando a firmare ordinanze di sospensione per l'attività della cementeria. Che si sia d'accordo o meno con le singole mosse politiche, il messaggio lanciato è inequivocabile, quando c'è un allarme per la qualità dell'aria e la salute pubblica, l'amministrazione riconosce il problema e interviene in modo drastico, mettendo un freno alle attività industriali. A pochi chilometri di distanza, a Trani, l'approccio è radicalmente diverso e rasenta il paradosso. Davanti a un impianto di depurazione che impatta pesantemente sull'area circostante, la comunicazione ufficiale si barrica dietro dichiarazioni quasi surreali: "Il depuratore non rilascia puzze". Ci si aggrappa al fatto che i macchinari siano tecnicamente "a norma" per sminuire un disagio evidente, scaricando di fatto il peso della situazione sulle spalle dei residenti. Negare questa evidenza significa mancare di rispetto all'intelligenza — e ai sensi — di chiunque attraversi quel pezzo di città. Non si tratta di una semplice "lamentela di quartiere": i miasmi provenienti da Trani Nord colpiscono come uno schiaffo chiunque si trovi a transitare in quella zona, che siano residenti, pendolari o turisti.



L'Impegno del Movimento "Angelo Guarriello": Basta Silenzi.

Di fronte a questa politica della negazione e del rinvio, il Movimento Angelo Guarriello ha deciso di scendere in campo in prima linea. Non possiamo più tollerare che i problemi strutturali vengano nascosti dietro relazioni tecniche che si scontrano duramente con la realtà dei fatti. Il Movimento si farà carico di accendere i riflettori e pretendere soluzioni concrete su quattro fronti emergenziali ormai insostenibili:

Il silenzio sulla Discarica: Una bomba ecologica di cui, misteriosamente, nessuno parla più. Il Movimento esige trasparenza assoluta sullo stato del sito e sui reali piani di bonifica e messa in sicurezza.

L'aria irrespirabile di Via Barletta: La questione dei cattivi odori in questa zona ha superato i livelli di guardia. È una situazione non più tollerabile per la salute pubblica e per la dignità dei residenti.

I roghi notturni e la puzza di bruciato: Un fenomeno inquietante e costante che si consuma nell'oscurità, lasciando ogni mattina l'aria satura di fumi tossici. Il Movimento chiede monitoraggi severi e l'individuazione immediata dei responsabili.

La gestione del Depuratore: L'onestà di ammettere il problema dei miasmi è il primo passo per risolverlo. Il Movimento contrasterà ogni tentativo di minimizzare il disagio dei cittadini.

Ci vuole coraggio a stampare nero su bianco che il problema non esiste quando la verità è nell'aria, innegabile e insopportabile. Il Movimento Angelo Guarriello non permetterà che il diritto alla salute dei cittadini venga sacrificato sull'altare della burocrazia e del silenzio elettorale.

Movimento Angelo Guarriello. Il Segretario Maria Grazia Cinquepalmi