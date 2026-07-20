Animali in estate
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Politica

Emergenza caldo, la "Lista Guariello" chiede un’ordinanza urgente per tutelare gli animali

Sollecitati sia il Sindaco Galiano che l’Assessore Cornacchia: “A Trani si adotti il modello Terlizzi. Serve un divieto chiaro per proteggere cani e gatti nelle ore più critiche delle ondate di calore”

Trani - lunedì 20 luglio 2026 9.24 Comunicato Stampa
Negli ultimi anni, con l'aumento delle ondate di calore estremo, numerosi Comuni italiani hanno introdotto ordinanze specifiche per tutelare gli animali d'affezione durante i periodi più critici dell'estate. La ricognizione normativa effettuata evidenzia che non esiste una legge nazionale che disciplini in modo puntuale la detenzione di animali su balconi, terrazzi o spazi esposti al sole nelle ore più calde; tuttavia, il Codice Penale punisce il maltrattamento e la detenzione incompatibile con la natura dell'animale, lasciando ai sindaci la possibilità di intervenire con ordinanze contingibili e urgenti.

La Regione Puglia, pur avendo emanato misure anti‑caldo per i lavoratori esposti al sole, non ha adottato norme specifiche per la protezione degli animali durante le ondate di calore. Questo vuoto normativo stagionale ha spinto diversi Comuni pugliesi – tra cui Terlizzi e Lecce – a introdurre ordinanze che vietano la detenzione di animali in spazi privi di ombreggiatura e protezione solare nelle ore più calde della giornata, prevedendo obblighi di acqua fresca, ventilazione e sanzioni per i trasgressori.

In questa situazione si inserisce la nota stampa della "Lista Guarriello" che avanza una proposta in linea a con in un quadro normativo già consolidato a livello locale, perfettamente coerente con le misure adottate in altri territori italiani. L'ordinanza richiesta per Trani ricalca modelli già operativi e considerati efficaci, offrendo alla Polizia Locale uno strumento chiaro per prevenire episodi di maltrattamento legati al caldo e per garantire una tutela immediata agli animali d'affezione durante le giornate a rischio.
  • La nota stampa. Emergenza caldo e tutela degli animali. La consigliera Raffaella Merra (Guariello Sindaco) scrive a Galiano e Cornacchia: "Si adotti subito l'ordinanza sul modello di Terlizzi. È tempo di dire basta ai maltrattamenti degli animali.

Con l'incalzare delle temperature estive e il moltiplicarsi delle ondate di calore estremo, la tutela degli animali d'affezione diventa una priorità istituzionale non più rimandabile. È tempo di dire basta ai maltrattamenti, anche a quelli causati da negligenza e superficialità. Per questa ragione, la consigliera comunale Raffaella Merra, capogruppo della lista "Guariello Sindaco", ha rivolto un invito ufficiale e urgente al Sindaco di Trani, Marco Galiano, e all'Assessore competente, Irene Cornacchia, affinché l'Amministrazione adotti immediatamente un'ordinanza sindacale specifica sul modello di quella già varata dal Comune di Terlizzi. La misura introdotta a Terlizzi stabilisce il divieto assoluto di detenere cani, gatti o altri animali da compagnia su balconi, terrazzi, cortili o spazi aperti sprovvisti di idonea schermatura e protezione solare. Il divieto si concentra in particolare nella fascia oraria più critica, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, imponendo che ogni animale abbia sempre accesso costante ad ombra profonda, ventilazione e acqua fresca. Il provvedimento prevede inoltre sanzioni severe per i trasgressori, con multe da 200 a 600 euro e il sequestro immediato dell'animale nei casi di grave e accertato pericolo. "Le temperature record di queste settimane espongono i nostri animali al rischio concreto di colpi di calore letali, spesso a causa di gravi disattenzioni o sottovalutazioni da parte dei proprietari", dichiara la consigliera comunale Raffaella Merra. "La nostra azione politica si è sempre basata sulla cura e sull'attenzione verso i soggetti più fragili della comunità, e gli animali d'affezione rientrano a pieno titolo in questa categoria. È tempo di dire basta ai maltrattamenti. Chiedo al Sindaco Galiano e all'Assessore Cornacchia un atto di civiltà e responsabilità: introdurre questo divieto anche a Trani permetterà di colmare un vuoto normativo stagionale, offrendo uno strumento sanzionatorio chiaro ed efficace alla Polizia Locale e alle guardie zoofile per le attività di controllo". La richiesta punta a una rapida firma del provvedimento per prevenire drammatiche fatalità sul territorio urbano. La capogruppo della lista "Guariello Sindaco" confida in una pronta risposta da parte dell'esecutivo cittadino per fare di Trani un modello di riferimento all'avanguardia nella tutela dei diritti e del benessere degli animali. Raffaella Merra. Consigliere Comunale di Trani. Capogruppo "Guariello Sindaco"

  • Lista Angelo Guarriello
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