Addio al "Comandante Alfa": il leggendario fondatore del GIS che legò il suo nome al blitz del supercarcere di Trani
Il "Nuovo Sindacato Carabinieri" in una nota stampa esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Luogotenente Marzullo, simbolo di coraggio e punto di riferimento etico per l'Arma
Pubblichiamo la nota di commosso cordoglio del Nuovo Sindacato Carabinieri, che ne ricorda non solo le imprese militari, ma anche lo straordinario spessore umano e l'instancabile attività di divulgazione svolta negli anni.
Il Nuovo Sindacato Carabinieri si stringe con profonda commozione e sentimento di sincero cordoglio attorno alla famiglia del Luogotenente Antonino Marzullo, per tutti noi e per l'Italia intera il leggendario "Comandante Alfa". La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nell'Arma dei Carabinieri e nel cuore di chiunque abbia avuto l'onore di conoscerlo o di condividere con lui un tratto di strada. Co-fondatore del Gruppo Intervento Speciale (GIS), il Comandante Alfa ha rappresentato per decenni un baluardo di coraggio, abnegazione e altissimo senso dello Stato, partecipando a tappe storiche della nostra istituzione, a partire dal celebre blitz di Trani del 1980. Ma al di l'à delle straordinarie imprese operative e delle prestigiose onorificenze che hanno costellato la sua esemplare carriera, ciò che lo ha reso davvero straordinario è stata la sua profonda umanità, unita a un attaccamento viscerale ai valori di solidarietà, lealtà e cameratismo. Come sigla sindacale, sentiamo oggi il dovere e il profondo desiderio di esprimere un ringraziamento speciale a un uomo che, anche dopo il collocamento in congedo, non ha mai smesso di essere un punto di riferimento operativo ed etico per tutti i colleghi. Ricordiamo con immenso affetto e gratitudine le innumerevoli attività di formazione, i convegni e i momenti di divulgazione che il Comandante Alfa ha voluto intraprendere e organizzare proprio insieme al Nuovo Sindacato Carabinieri. Con generosità e instancabile entusiasmo, ha scelto di mettere la sua inestimabile esperienza a disposizione dei colleghi e dei cittadini. Questo suo prezioso impegno di condivisione e divulgazione rappresenta per la nostra associazione un'eredità morale inestimabile, un esempio vivente di etica e di quel percorso di cambiamento che da sempre cerchiamo di promuovere. A tutta la sua famiglia, ai suoi cari e ai colleghi che oggi ne piangono la scomparsa, giungano le più sentite e affettuose condoglianze da parte di tutta la grande famiglia del Nuovo Sindacato Carabinieri. Buon viaggio, Comandante. Che la terra ti sia lieve e che il tuo esempio continui a guidarci. Nuovo Sindacato Carabinieri