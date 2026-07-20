Addio al "Comandante Alfa": il leggendario fondatore del GIS che legò il suo nome al blitz del supercarcere di Trani

Il Nuovo Sindacato Carabinieri si stringe con profonda commozione e sentimento di sincero cordoglio attorno alla famiglia del Luogotenente Antonino Marzullo, per tutti noi e per l'Italia intera il leggendario "Comandante Alfa". La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nell'Arma dei Carabinieri e nel cuore di chiunque abbia avuto l'onore di conoscerlo o di condividere con lui un tratto di strada. Co-fondatore del Gruppo Intervento Speciale (GIS), il Comandante Alfa ha rappresentato per decenni un baluardo di coraggio, abnegazione e altissimo senso dello Stato, partecipando a tappe storiche della nostra istituzione, a partire dal celebre blitz di Trani del 1980. Ma al di l'à delle straordinarie imprese operative e delle prestigiose onorificenze che hanno costellato la sua esemplare carriera, ciò che lo ha reso davvero straordinario è stata la sua profonda umanità, unita a un attaccamento viscerale ai valori di solidarietà, lealtà e cameratismo. Come sigla sindacale, sentiamo oggi il dovere e il profondo desiderio di esprimere un ringraziamento speciale a un uomo che, anche dopo il collocamento in congedo, non ha mai smesso di essere un punto di riferimento operativo ed etico per tutti i colleghi. Ricordiamo con immenso affetto e gratitudine le innumerevoli attività di formazione, i convegni e i momenti di divulgazione che il Comandante Alfa ha voluto intraprendere e organizzare proprio insieme al Nuovo Sindacato Carabinieri. Con generosità e instancabile entusiasmo, ha scelto di mettere la sua inestimabile esperienza a disposizione dei colleghi e dei cittadini. Questo suo prezioso impegno di condivisione e divulgazione rappresenta per la nostra associazione un'eredità morale inestimabile, un esempio vivente di etica e di quel percorso di cambiamento che da sempre cerchiamo di promuovere. A tutta la sua famiglia, ai suoi cari e ai colleghi che oggi ne piangono la scomparsa, giungano le più sentite e affettuose condoglianze da parte di tutta la grande famiglia del Nuovo Sindacato Carabinieri. Buon viaggio, Comandante. Che la terra ti sia lieve e che il tuo esempio continui a guidarci. Nuovo Sindacato Carabinieri