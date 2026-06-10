Porto di Trani, nuovo blitz contro la vendita abusiva di pesce

Nuova operazione di controllo questa mattina sul porto di Trani, dove i Carabinieri del NAS, insieme a personale della ASL, dell'ARPA e della Polizia Locale, sono tornati per contrastare il fenomeno della vendita abusiva di prodotti ittici.L'intervento segue un precedente blitz effettuato lo scorso 2 aprile. Nonostante i controlli già eseguiti nei mesi scorsi, alcuni venditori hanno continuato a svolgere attività di commercio illegale di pesce lungo l'area portuale.Nel corso delle verifiche, gli operatori hanno proceduto al sequestro del materiale ittico rinvenuto. Secondo quanto appreso, il pescato giudicato idoneo al consumo sarà destinato ad associazioni benefiche del territorio per essere distribuito a famiglie in difficoltà.(Foto di repertorio)