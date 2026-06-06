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Cronaca

Rapina d’auto a Sant’Angelo, fermati i tre presunti responsabili

Il gruppo avrebbe aggredito una donna per impossessarsi del suo veicolo

Trani - sabato 6 giugno 2026 11.16
È di tre arresti il bilancio di una rapina d'auto avvenuta nel quartiere Sant'Angelo, dove una donna è stata aggredita e privata del proprio veicolo da un gruppo di giovani.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero avvicinato la vittima mentre si trovava a bordo della sua autovettura, costringendola con la forza a lasciare l'abitacolo per poi impossessarsi del mezzo e allontanarsi rapidamente.

Scattato l'allarme al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri e polizia che hanno immediatamente avviato le ricerche. L'auto è stata individuata poco dopo e ne è nato un inseguimento coordinato via terra e dall'alto, con il supporto di un elicottero impegnato nel monitoraggio dei movimenti dei fuggitivi.

Messi sotto pressione dalla presenza delle forze dell'ordine, i tre occupanti hanno infine abbandonato il veicolo e hanno tentato di proseguire la fuga a piedi, dividendosi in direzioni diverse. Uno dei presunti responsabili è stato però raggiunto e bloccato dagli operatori intervenuti, mentre gli altri due sono stati bloccati da alcuni cittadini. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di minori.
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