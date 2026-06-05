Carabinieri Bat, il valore della presenza: meno reati, più fiducia nel 2026

Ci sono anni che possono essere descritti con una tabella. Altri chiedono una lettura più profonda. Il 2026, per il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, appartiene a questa seconda categoria. Non perché le cifre non contino, ma perché i numeri, da soli, sono nulla senza un'anima. Diventano verità pubblica soltanto quando riescono a raccontare ciò che li precede e li sostiene: una strada percorsa di notte, una porta aperta in una Stazione, una telefonata raccolta quando la voce dall'altra parte trema, un'anziana rassicurata, un giovane fermato prima che la rabbia diventi rovina, una vittima ascoltata prima che la paura diventi silenzio.Nella provincia BAT, circa otto cittadini su dieci scelgono l'Arma quando decidono di denunciare, parlare, chiedere protezione o cercare asilo istituzionale. È forse questo il dato più importante, perché non misura soltanto un'attività di polizia: misura una relazione. Dice che la Stazione dei Carabinieri continua a essere percepita come una soglia affidabile dello Stato, un luogo in cui entrare non solo quando tutto è già accaduto, ma anche quando qualcosa comincia a non tornare.La sicurezza, prima ancora che repressione, è fiducia organizzata. È capacità di ascoltare ciò che non è ancora emergenza, di leggere i segnali deboli, di intuire le anomalie minime: una macchina sospetta dove non dovrebbe essere, un gruppo che occupa uno spazio con atteggiamento di sfida, un profilo social che anticipa una violenza, un anziano che cambia abitudini per timore, una famiglia che non denuncia ma lascia trapelare disagio, un quartiere che improvvisamente abbassa la voce. L'Arma esiste anche per questo: per vedere prima, ascoltare prima, arrivare prima.Nei primi cinque mesi del 2026, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, il totale dei delitti commessi registra una diminuzione del 19,04% rispetto allo stesso periodo del 2025. I furti complessivi calano del 23,40% (in particolare, quelli con strappo del 45%, negli esercizi commerciali del 56,19% e di autovetture del 14,54%). Anche le rapine segnano una flessione del 30,36%, mentre le truffe e frodi informatiche diminuiscono del 14,47% e i danneggiamenti del 22,28%.Sono dati rilevanti, ma non vanno letti come trofei. Sono il risultato di migliaia di gesti professionali, spesso invisibili: il controllo discreto davanti a una scuola, il passaggio in una zona rurale isolata, il dialogo con un commerciante, la presenza nei luoghi della movida, l'attenzione a un veicolo incongruo, il sopralluogo condotto con metodo, la denuncia raccolta senza fretta, il consiglio dato a chi non sa ancora se fidarsi.Nel 2026 questa missione ha trovato espressione in attività operative di particolare significato.A Trani, il 2 aprile, l'intervento nell'area portuale ha riguardato una filiera illecita del prodotto ittico, facendo emergere violazioni igienico-sanitarie, occupazione abusiva del demanio marittimo e gestione illecita di rifiuti. Non è stata soltanto un'operazione di polizia giudiziaria: è stata la restituzione di un luogo simbolico alla sua dignità, con il porto ricondotto alla salute pubblica, al lavoro onesto, al decoro di una comunità che vive anche del suo rapporto con il mare.A Canosa di Puglia, il 1° maggio, è stata interrotta l'operatività di un gruppo predatorio seriale che avrebbe colpito persone anziane, sole o in condizioni di ridotta difesa. Il cuore dell'indagine nasce da un dettaglio: l'intuizione dei militari della Stazione, capaci di cogliere l'anomalia di un'autovettura apparentemente identica a un'altra regolarmente circolante. Da una piccola crepa nella finzione criminale si è aperta una pista investigativa che ha consentito di proteggere i più fragili.A Barletta, il 4 maggio, l'esecuzione delle misure cautelari per la violenta rissa di Piazza Marina ha mostrato un'altra dimensione della prevenzione moderna: la capacità di leggere la città anche attraverso immagini, tracce digitali, profili social, abiti, tatuaggi ed ostentazioni pubbliche della violenza. La mala movida non è solo disordine notturno; può diventare il laboratorio precoce di una cultura della sopraffazione, dove la forza viene esibita prima ancora di essere esercitata. Intervenire in quel momento significa impedire che il gesto impulsivo diventi appartenenza, che il gruppo diventi branco, che la piazza diventi teatro di dominio.A Bisceglie, dopo l'omicidio di Filippo Scavo, la risposta investigativa ha toccato una ferita profonda. In una notte affollata, in un luogo di aggregazione, la violenza armata ha mostrato il suo volto più brutale: quello che non colpisce soltanto una vittima, ma attraversa l'intera collettività, genera paura, produce domande, scuote famiglie e luoghi della socialità. Anche le reazioni pubbliche, nelle piazze reali e in quelle digitali, hanno restituito il senso di una cittadinanza turbata, che chiede presenza, protezione, sobrietà istituzionale e risposte credibili.L'Arma raccoglie anche questo: non solo la denuncia formalizzata, ma il battito inquieto del territorio. Le parole affidate alla rete, le segnalazioni informali e le preoccupazioni raccolte nei dialoghi quotidiani non sono atti processuali e non possono sostituire la verifica investigativa. Possono però rappresentare un termometro sociale, da leggere con prudenza e senso delle istituzioni, senza cedere all'emotività e senza trasformare la percezione in prova. In quelle reazioni si avverte un bisogno semplice e profondo: sapere che lo Stato vede, comprende, distingue e interviene.Questa è oggi una delle sfide più delicate: unire la forza dell'indagine alla finezza dell'ascolto; la tecnica alla prossimità; l'analisi dei dati alla comprensione dei contesti; la repressione delle condotte alla prevenzione delle derive.Prima del reato c'è spesso un segnale. Prima della violenza c'è una frattura. Prima della paura c'è una solitudine. Ed è qui che la Stazione Carabinieri conserva la sua funzione più antica e più moderna: essere presidio, antenna, casa dello Stato. Non una struttura lontana, ma una soglia attraversabile. Non solo il luogo in cui si va quando il danno è consumato, ma il punto di riferimento quando il disagio inizia a manifestarsi e chiede di essere riconosciuto.Il bilancio dell'Arma nella provincia BAT non si misura dunque soltanto nelle persone arrestate, nelle denunce, nei sequestri, nelle ordinanze di custodia cautelare, nelle operazioni contro il traffico di stupefacenti, le estorsioni, le armi, i furti di autovetture, gli assalti ai mezzi pesanti, il riciclaggio di veicoli, le aggressioni ai patrimoni illeciti, i reati ambientali e le condotte predatorie ai danni dei vulnerabili. Si misura soprattutto nella fiducia di chi entra in caserma dopo anni di silenzio; di chi segnala un'anomalia nel proprio quartiere; di chi consegna ai Carabinieri non soltanto un fatto, ma una preoccupazione; di chi vede una pattuglia e sente che la notte è meno sola.Il 2026, allora, non è soltanto l'anno di una flessione statistica dei reati. È l'anno in cui quella flessione deve essere letta come responsabilità ulteriore. Ogni arretramento del crimine va custodito, ogni spazio restituito alla legalità va presidiato, ogni comunità rassicurata va accompagnata. Ogni giovane intercettato prima della caduta non rappresenta solo un problema evitato, ma una possibilità ancora aperta.La Festa dell'Arma diventa così il rinnovo di un patto: con i cittadini onesti, con le vittime, con gli anziani, con i giovani, con gli imprenditori che non vogliono piegarsi, con le famiglie che chiedono normalità, con i territori che rifiutano di essere raccontati soltanto attraverso le proprie ferite.In questo giorno, il Comando Provinciale rivolge un pensiero deferente ai Caduti dell'Arma, a coloro che hanno trasformato il giuramento in sacrificio e il servizio in destino. La loro memoria non è una formula commemorative, ma una consegna morale. È la misura alta di ciò che ogni Carabiniere è chiamato a essere, anche nelle azioni più ordinarie.Talvolta il servizio più grande nasce da un'attenzione minima: una domanda posta al momento giusto, uno sguardo che non scivola oltre, una pattuglia che si ferma, una parola che convince una vittima a parlare, un dettaglio che diventa indagine, un segnale debole che diventa salvezza.Questa è l'Arma nella provincia di Barletta-Andria-Trani: presidio di legalità e custodia di umanità. Fermezza contro chi usa la violenza, la paura, il profitto illecito e l'intimidazione come strumenti di dominio; vicinanza verso chi chiede protezione, ascolto e giustizia.Nel 2026, i numeri raccontano una provincia in cui molti reati diminuiscono. L'anima di quei numeri racconta qualcosa di più profondo: una presenza che non arretra, una comunità che reagisce, uno Stato che non guarda da lontano. L'Arma continuerà a esserci, nei grandi interventi e nelle intuizioni quotidiane, nelle indagini complesse e nelle premure silenziose, nelle notti difficili e nelle mattine ordinarie, con la forza della legge e con la misura dell'umanità.Perché la sicurezza non è soltanto assenza di reato. È la possibilità, per ciascuno, di vivere senza abbassare lo sguardo. E questa possibilità, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, resta il dovere più alto dell'Arma dei Carabinieri