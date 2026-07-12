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Cronaca

Trani, Polizia in via Istria: trovato morto un giovane, indagini in corso

Dalle prime ore del mattino gli agenti sono sul posto. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento

Trani - domenica 12 luglio 2026 7.51
Presenza della Polizia di Stato dalle prime ore di questa mattina, intorno alle 6.45, in via Istria, a Trani, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane. Al momento le circostanze del decesso sono ancora in fase di accertamento. Sul posto stanno operando gli agenti e le autorità competenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire le cause della morte. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori elementi ufficiali.
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