Trani, Polizia in via Istria: trovato morto un giovane, indagini in corso

Dalle prime ore del mattino gli agenti sono sul posto. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento

Presenza della Polizia di Stato dalle prime ore di questa mattina, intorno alle 6.45, in via Istria, a Trani, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane. Al momento le circostanze del decesso sono ancora in fase di accertamento. Sul posto stanno operando gli agenti e le autorità competenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire le cause della morte. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori elementi ufficiali.