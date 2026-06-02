Incidente sul Lungomare, ferito un giovane: immediati i soccorsi, non sarebbe in pericolo

Momenti di apprensione, nella tarda mattinata di martedì, sul lungomare, all'altezza della Grotta Azzurra, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un giovane. Sul posto sono scattati immediatamente i soccorsi: tra i primi ad intervenire anche alcuni professionisti sanitari che si trovavano casualmente in zona e che hanno prestato le prime cure in attesa dell'arrivo del personale del 118.Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe riportato un trauma cranico, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Dopo le prime valutazioni è stato comunque affidato ai sanitari e trasferito in ambulanza per ulteriori accertamenti e cure.Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Vigilanza, che ha provveduto ad allertare tempestivamente i soccorsi e le forze dell'ordine, collaborando alla gestione della viabilità e al deflusso del traffico. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento, il giovane non risulterebbe in pericolo di vita.