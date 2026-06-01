Trani XXV Aprile - Festa della Liberazione. <span>Foto Michele Straniero</span>
Trani XXV Aprile - Festa della Liberazione. Foto Michele Straniero
Vita di città

Trani celebra l’80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana

Il programma in Villa Comunale con inizio alle ore 11

Trani - lunedì 1 giugno 2026 8.33
Anche la città di Trani si prepara a celebrare l'80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana, una delle ricorrenze più significative della storia nazionale, simbolo di democrazia, libertà e partecipazione civile.
La cerimonia commemorativa si svolgerà martedì 2 giugno 2026 presso la Villa Comunale, al Monumento ai Caduti, con inizio alle ore 11.00. Il programma prevede l'alzabandiera, l'omaggio ai Caduti e la deposizione di una corona d'alloro in memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria.
La Festa della Repubblica ricorda il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica, dando vita a una nuova stagione della storia del Paese fondata sui principi democratici sanciti successivamente dalla Costituzione.
La cerimonia rappresenterà un momento di raccoglimento e riflessione collettiva, volto a rinnovare i valori di unità nazionale, memoria e rispetto delle istituzioni repubblicane. Autorità civili, militari e religiose, insieme ai cittadini, prenderanno parte all'evento per rendere omaggio a una data che continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per l'identità italiana.
L'Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare per condividere una ricorrenza che appartiene alla memoria e alla storia di tutti gli italiani.
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