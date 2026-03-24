Raffaella Merra
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Politica

Raffaella Merra (Lista Guarriello Sindaco): “Le tartarughe morte in Villa Comunale sono il simbolo dei fallimenti dell’Amministrazione Bottaro”

L'ex assessore attacca: "Incuria e degrado insostenibili: Trani a maggio deve cambiare rotta"

Trani - martedì 24 marzo 2026 7.23 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la nota politica di Raffaella Merra, candidata nella coalizione a sostegno di Angelo Guarriello. L'ex assessore all'Ambiente interviene duramente sullo stato di incuria della Villa Comunale, elevando il caso della morte delle tartarughe nella fontana a simbolo del declino amministrativo degli ultimi undici anni. Un atto d'accusa che accende ulteriormente il dibattito in vista delle amministrative di maggio.
  • Il testo del comunicato:

Quello che sta accadendo nella Villa Comunale non è un episodio isolato, ma l'ennesima, grave dimostrazione dello stato di abbandono in cui versa la città dopo undici anni di amministrazione Bottaro. Le tartarughe della fontana principale stanno morendo: un fatto vergognoso che racconta meglio di qualsiasi parola l'incuria, la superficialità e l'assenza totale di programmazione. Qui non si tratta solo di animali non tutelati, ma di un modello amministrativo fallimentare che ha prodotto degrado diffuso. La responsabilità è politica ed è chiara: riguarda chi ha governato in questi anni e chi oggi prova a riproporsi magari sotto altre sigle o con nuove etichette, dimenticando di essere stato parte attiva di questo disastro. Durante il mio impegno amministrativo, la tutela dell'ambiente e degli animali non è mai stata un tema marginale, ma una vera e propria vocazione, riconosciuta da molti. Quando ricoprivo il ruolo di assessore all'Ambiente, la Villa Comunale era seguita con attenzione: le tartarughe venivano curate con il supporto di un veterinario, monitorate costantemente, alimentate in modo adeguato e la vasca mantenuta in condizioni igieniche dignitose. Oggi, invece, assistiamo a uno scenario indecoroso che offende la città e i suoi cittadini. Le prossime elezioni amministrative di maggio 2026 rappresentano un passaggio decisivo: sarà il momento in cui i tranesi dovranno scegliere se continuare su questa strada o voltare pagina. Perché è evidente che ciò che vediamo oggi – dalla Villa Comunale al resto della città – non è frutto del caso, ma di anni di scelte sbagliate. Ai cittadini dico: aprite gli occhi. Non si tratta più di singoli episodi, ma di una condizione generale che pesa come un macigno sul presente e sul futuro di Trani. L'amministrazione Bottaro deve dare risposte immediate su quanto accaduto, ma soprattutto deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità politiche." Raffaella Merra (Lista Guarriello Sindaco)

Villa Comunale: moria tartarughe
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