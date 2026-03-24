Raffaella Merra (Lista Guarriello Sindaco): “Le tartarughe morte in Villa Comunale sono il simbolo dei fallimenti dell’Amministrazione Bottaro”

Quello che sta accadendo nella Villa Comunale non è un episodio isolato, ma l'ennesima, grave dimostrazione dello stato di abbandono in cui versa la città dopo undici anni di amministrazione Bottaro. Le tartarughe della fontana principale stanno morendo: un fatto vergognoso che racconta meglio di qualsiasi parola l'incuria, la superficialità e l'assenza totale di programmazione. Qui non si tratta solo di animali non tutelati, ma di un modello amministrativo fallimentare che ha prodotto degrado diffuso. La responsabilità è politica ed è chiara: riguarda chi ha governato in questi anni e chi oggi prova a riproporsi magari sotto altre sigle o con nuove etichette, dimenticando di essere stato parte attiva di questo disastro. Durante il mio impegno amministrativo, la tutela dell'ambiente e degli animali non è mai stata un tema marginale, ma una vera e propria vocazione, riconosciuta da molti. Quando ricoprivo il ruolo di assessore all'Ambiente, la Villa Comunale era seguita con attenzione: le tartarughe venivano curate con il supporto di un veterinario, monitorate costantemente, alimentate in modo adeguato e la vasca mantenuta in condizioni igieniche dignitose. Oggi, invece, assistiamo a uno scenario indecoroso che offende la città e i suoi cittadini. Le prossime elezioni amministrative di maggio 2026 rappresentano un passaggio decisivo: sarà il momento in cui i tranesi dovranno scegliere se continuare su questa strada o voltare pagina. Perché è evidente che ciò che vediamo oggi – dalla Villa Comunale al resto della città – non è frutto del caso, ma di anni di scelte sbagliate. Ai cittadini dico: aprite gli occhi. Non si tratta più di singoli episodi, ma di una condizione generale che pesa come un macigno sul presente e sul futuro di Trani. L'amministrazione Bottaro deve dare risposte immediate su quanto accaduto, ma soprattutto deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità politiche." Raffaella Merra (Lista Guarriello Sindaco)