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Ambiente

Villa comunale, conclusi i controlli al patrimonio arboreo: riapertura domani

Interventi di messa in sicurezza e verifiche sul verde pubblico: l’area torna fruibile per cittadini e famiglie

Trani - mercoledì 22 aprile 2026 10.00
Dopo una fase di verifiche e interventi mirati sul patrimonio arboreo, la villa comunale riaprirà al pubblico a partire da domani. I controlli, disposti dall'amministrazione per garantire la sicurezza dei cittadini, hanno interessato lo stato di salute degli alberi e la stabilità delle essenze presenti all'interno dell'area verde.
Tecnici specializzati hanno effettuato ispezioni approfondite, intervenendo dove necessario con potature, rimozioni di rami pericolanti e operazioni di messa in sicurezza. L'obiettivo è stato quello di prevenire eventuali rischi, soprattutto in vista della maggiore affluenza primaverile. Con la riapertura, la villa torna a essere uno spazio fruibile per famiglie, bambini e cittadini, offrendo un ambiente più sicuro e curato.
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