Politica
Trani sceglie il suo futuro: oggi e domani il ballottaggio tra Marco Galiano e Angelo Guarriello
Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Dopo una lunga campagna elettorale, quasi 50mila elettori chiamati a scegliere il nuovo sindaco della città
Trani - domenica 7 giugno 2026 6.31
È arrivato il momento della scelta. Dopo la più lunga e intensa campagna elettorale degli ultimi anni, oggi e domani i cittadini di Trani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco della città. Il turno di ballottaggio vedrà confrontarsi Marco Galiano, candidato del centrosinistra, e Angelo Guarriello, candidato del centrodestra, protagonisti di una sfida che nelle ultime settimane ha animato il dibattito politico cittadino e mobilitato partiti, movimenti e liste civiche. Le operazioni di voto si svolgeranno oggi, domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 , e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Al termine delle votazioni inizierà immediatamente lo scrutinio che consentirà di conoscere già nel pomeriggio di lunedì il nome del nuovo primo cittadino.
Al primo turno Marco Galiano aveva ottenuto il 40,69% delle preferenze, raccogliendo 12.799 voti, mentre Angelo Guarriello si era fermato al 30,32% con 9.537 voti. L'affluenza registrata al primo turno era stata del 65,18% su un corpo elettorale composto da 49.979 cittadini. Le due settimane successive al voto sono state caratterizzate da incontri, confronti e valutazioni politiche. Nonostante il vantaggio accumulato da Galiano nella prima tornata elettorale, il risultato finale resta aperto. Come spesso accade nei ballottaggi, molto dipenderà dalla partecipazione al voto e dalle scelte degli elettori che al primo turno hanno sostenuto altri candidati o hanno scelto l'astensione.
Sul piano organizzativo, il Comune di Trani ha predisposto una serie di servizi per facilitare l'esercizio del diritto di voto. Presso tutti i seggi elettorali sarà infatti possibile stampare gli attestati sostitutivi per gli elettori sprovvisti di tessera elettorale. L'Ufficio Elettorale osserverà un'apertura straordinaria per tutta la durata delle operazioni di voto, garantendo il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandi di variazione di indirizzo oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Particolare attenzione dovranno prestare gli elettori delle sezioni 17, 18 e 19. A causa dei lavori di manutenzione in corso presso il plesso scolastico Pertini, le relative sezioni sono state trasferite presso la scuola primaria Beltrani, in via La Pira. Gli elettori interessati potranno votare nella nuova sede utilizzando regolarmente la tessera elettorale già in loro possesso, senza necessità di aggiornamenti o variazioni. In concomitanza con le operazioni elettorali, nella giornata di lunedì 8 giugno resteranno chiusi al pubblico l'Ufficio Anagrafe (ad eccezione del servizio carte d'identità), l'Ufficio di Stato Civile (salvo dichiarazioni di nascita e morte) e l'Ufficio Tributi, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività connesse al voto.
Per Trani si tratta di un appuntamento decisivo. Dopo settimane di confronti, programmi e comizi, la parola passa ora agli elettori. Saranno loro, con il voto espresso oggi e domani, a scegliere chi guiderà la città nei prossimi anni.
Al primo turno Marco Galiano aveva ottenuto il 40,69% delle preferenze, raccogliendo 12.799 voti, mentre Angelo Guarriello si era fermato al 30,32% con 9.537 voti. L'affluenza registrata al primo turno era stata del 65,18% su un corpo elettorale composto da 49.979 cittadini. Le due settimane successive al voto sono state caratterizzate da incontri, confronti e valutazioni politiche. Nonostante il vantaggio accumulato da Galiano nella prima tornata elettorale, il risultato finale resta aperto. Come spesso accade nei ballottaggi, molto dipenderà dalla partecipazione al voto e dalle scelte degli elettori che al primo turno hanno sostenuto altri candidati o hanno scelto l'astensione.
Sul piano organizzativo, il Comune di Trani ha predisposto una serie di servizi per facilitare l'esercizio del diritto di voto. Presso tutti i seggi elettorali sarà infatti possibile stampare gli attestati sostitutivi per gli elettori sprovvisti di tessera elettorale. L'Ufficio Elettorale osserverà un'apertura straordinaria per tutta la durata delle operazioni di voto, garantendo il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandi di variazione di indirizzo oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Particolare attenzione dovranno prestare gli elettori delle sezioni 17, 18 e 19. A causa dei lavori di manutenzione in corso presso il plesso scolastico Pertini, le relative sezioni sono state trasferite presso la scuola primaria Beltrani, in via La Pira. Gli elettori interessati potranno votare nella nuova sede utilizzando regolarmente la tessera elettorale già in loro possesso, senza necessità di aggiornamenti o variazioni. In concomitanza con le operazioni elettorali, nella giornata di lunedì 8 giugno resteranno chiusi al pubblico l'Ufficio Anagrafe (ad eccezione del servizio carte d'identità), l'Ufficio di Stato Civile (salvo dichiarazioni di nascita e morte) e l'Ufficio Tributi, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività connesse al voto.
Per Trani si tratta di un appuntamento decisivo. Dopo settimane di confronti, programmi e comizi, la parola passa ora agli elettori. Saranno loro, con il voto espresso oggi e domani, a scegliere chi guiderà la città nei prossimi anni.