Amministrative 2026 - Ballottaggio Galiano vs. Guarriello
Amministrative 2026 - Ballottaggio Galiano vs. Guarriello
Politica

Trani sceglie il suo futuro: oggi e domani il ballottaggio tra Marco Galiano e Angelo Guarriello

Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Dopo una lunga campagna elettorale, quasi 50mila elettori chiamati a scegliere il nuovo sindaco della città

Trani - domenica 7 giugno 2026 6.31
È arrivato il momento della scelta. Dopo la più lunga e intensa campagna elettorale degli ultimi anni, oggi e domani i cittadini di Trani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco della città. Il turno di ballottaggio vedrà confrontarsi Marco Galiano, candidato del centrosinistra, e Angelo Guarriello, candidato del centrodestra, protagonisti di una sfida che nelle ultime settimane ha animato il dibattito politico cittadino e mobilitato partiti, movimenti e liste civiche. Le operazioni di voto si svolgeranno oggi, domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 , e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Al termine delle votazioni inizierà immediatamente lo scrutinio che consentirà di conoscere già nel pomeriggio di lunedì il nome del nuovo primo cittadino.

Al primo turno Marco Galiano aveva ottenuto il 40,69% delle preferenze, raccogliendo 12.799 voti, mentre Angelo Guarriello si era fermato al 30,32% con 9.537 voti. L'affluenza registrata al primo turno era stata del 65,18% su un corpo elettorale composto da 49.979 cittadini. Le due settimane successive al voto sono state caratterizzate da incontri, confronti e valutazioni politiche. Nonostante il vantaggio accumulato da Galiano nella prima tornata elettorale, il risultato finale resta aperto. Come spesso accade nei ballottaggi, molto dipenderà dalla partecipazione al voto e dalle scelte degli elettori che al primo turno hanno sostenuto altri candidati o hanno scelto l'astensione.

Sul piano organizzativo, il Comune di Trani ha predisposto una serie di servizi per facilitare l'esercizio del diritto di voto. Presso tutti i seggi elettorali sarà infatti possibile stampare gli attestati sostitutivi per gli elettori sprovvisti di tessera elettorale. L'Ufficio Elettorale osserverà un'apertura straordinaria per tutta la durata delle operazioni di voto, garantendo il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandi di variazione di indirizzo oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Particolare attenzione dovranno prestare gli elettori delle sezioni 17, 18 e 19. A causa dei lavori di manutenzione in corso presso il plesso scolastico Pertini, le relative sezioni sono state trasferite presso la scuola primaria Beltrani, in via La Pira. Gli elettori interessati potranno votare nella nuova sede utilizzando regolarmente la tessera elettorale già in loro possesso, senza necessità di aggiornamenti o variazioni. In concomitanza con le operazioni elettorali, nella giornata di lunedì 8 giugno resteranno chiusi al pubblico l'Ufficio Anagrafe (ad eccezione del servizio carte d'identità), l'Ufficio di Stato Civile (salvo dichiarazioni di nascita e morte) e l'Ufficio Tributi, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività connesse al voto.

Per Trani si tratta di un appuntamento decisivo. Dopo settimane di confronti, programmi e comizi, la parola passa ora agli elettori. Saranno loro, con il voto espresso oggi e domani, a scegliere chi guiderà la città nei prossimi anni.
Altri contenuti a tema
Editoriale - Scusate il disturbo | Trani al bivio del ballottaggio: il 07/08 giugno la scelta del Sindaco tra Galiano e Guarriello con... l'incognita affluenza Editoriale - Scusate il disturbo | Trani al bivio del ballottaggio: il 07/08 giugno la scelta del Sindaco tra Galiano e Guarriello con... l'incognita affluenza Seggi aperti domenica e lunedì per la scelta del Primo Cittadino. Resta l'incognita astensionismo, tra i precedenti del passato e l’importanza della partecipazione civica
Il centrodestra a Trani lancia il “No Tax Day” e promuove una raccolta firme contro l’aumento dell’addizionale IRPEF regionale Il centrodestra a Trani lancia il “No Tax Day” e promuove una raccolta firme contro l’aumento dell’addizionale IRPEF regionale Gazebo in Piazza Repubblica: «No a una tassa che penalizza famiglie, lavoratori e imprese»
Angelo Guarriello, il comizio finale: «Sul palco nessun leader nazionale o regionale: solo i giovani tranesi, il nostro futuro» Speciale Angelo Guarriello, il comizio finale: «Sul palco nessun leader nazionale o regionale: solo i giovani tranesi, il nostro futuro» In programma questa sera alle ore 22 in piazza della Repubblica
Giuseppe De Simone: "Undici anni di sinistra a Trani: solo annunci e zero risposte ai cittadini" Speciale Giuseppe De Simone: "Undici anni di sinistra a Trani: solo annunci e zero risposte ai cittadini" L'ex Assessore stila il bilancio fallimentare dell'era Bottaro: «Dal cimitero al PNRR, un muro di silenzio davanti ai problemi reali della città»
«Basta continuità mascherata»: Forza Italia punta su Guarriello per il rilancio di Trani Speciale «Basta continuità mascherata»: Forza Italia punta su Guarriello per il rilancio di Trani Il centrodestra presenta il ballottaggio come una scelta tra conferma dell'attuale modello amministrativo e cambiamento.
Amministrative Trani | Confronto programmatico al ballottaggio: Galiano e Schlein tracciano le linee per il rilancio del territorio Amministrative Trani | Confronto programmatico al ballottaggio: Galiano e Schlein tracciano le linee per il rilancio del territorio La Segretaria nazionale del PD e il candidato sindaco uniscono i livelli locale e nazionale nel segno dei principi costituzionali per il futuro della città
Angelo Guarriello chiude la campagna elettorale: venerdì il comizio finale Speciale Angelo Guarriello chiude la campagna elettorale: venerdì il comizio finale Appuntamento alle 22 in piazza della Repubblica
Giuseppe De Simone: "Solidarietà a Mercorio. Contro di me ostilità perché denuncio le anomalie" Speciale Giuseppe De Simone: "Solidarietà a Mercorio. Contro di me ostilità perché denuncio le anomalie" L'ex Assessore analizza la campagna elettorale tra attacchi web e veti sulla sua candidatura: "Eletto o no, continuerò la mia battaglia per la legalità a Trani"
Family Lab, quando il welfare diventa comunità: Trani e Bisceglie fanno rete per le famiglie
6 giugno 2026 Family Lab, quando il welfare diventa comunità: Trani e Bisceglie fanno rete per le famiglie
16 Bis paralizzata verso Bari: lunghe code tra Trani e Bisceglie
6 giugno 2026 16 Bis paralizzata verso Bari: lunghe code tra Trani e Bisceglie
Rapina d’auto a Sant’Angelo, fermati due dei tre presunti responsabili: sono minori
6 giugno 2026 Rapina d’auto a Sant’Angelo, fermati due dei tre presunti responsabili: sono minori
Maxi yacht di lusso fa il suo ingresso nel porto di Trani
6 giugno 2026 Maxi yacht di lusso fa il suo ingresso nel porto di Trani
Editoriale - Scusate il disturbo | Trani al bivio del ballottaggio: il 07/08 giugno la scelta del Sindaco tra Galiano e Guarriello con... l'incognita affluenza
6 giugno 2026 Editoriale - Scusate il disturbo | Trani al bivio del ballottaggio: il 07/08 giugno la scelta del Sindaco tra Galiano e Guarriello con... l'incognita affluenza
Gli alunni del "De Amicis " di Trani protagonisti della pulizia della spiaggia con Legambiente
6 giugno 2026 Gli alunni del "De Amicis" di Trani protagonisti della pulizia della spiaggia con Legambiente
Festa dell’Arma, il cuore dei Carabinieri nelle parole del Colonnello Massimiliano Galasso
6 giugno 2026 Festa dell’Arma, il cuore dei Carabinieri nelle parole del Colonnello Massimiliano Galasso
Barisano da Trani diventa fumetto: il coloring book di Francesco Porcelli porta il Medioevo tra le mani dei bambini
6 giugno 2026 Barisano da Trani diventa fumetto: il coloring book di Francesco Porcelli porta il Medioevo tra le mani dei bambini
Xiao Yan compie 29 anni: quasi tre decenni di inclusione, cultura e cittadinanza attiva
6 giugno 2026 Xiao Yan compie 29 anni: quasi tre decenni di inclusione, cultura e cittadinanza attiva
La cucina pugliese promossa dalla scienza: quando la tradizione diventa salute
6 giugno 2026 La cucina pugliese promossa dalla scienza: quando la tradizione diventa salute
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.