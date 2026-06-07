Trani sceglie il suo futuro: oggi e domani il ballottaggio tra Marco Galiano e Angelo Guarriello

È arrivato il momento della scelta. Dopo la più lunga e intensa campagna elettorale degli ultimi anni, oggi e domani i cittadini di Trani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco della città. Il turno di ballottaggio vedrà confrontarsi, candidato del centrosinistra, e, candidato del centrodestra, protagonisti di una sfida che nelle ultime settimane ha animato il dibattito politico cittadino e mobilitato partiti, movimenti e liste civiche. Le operazioni di voto si svolgeranno oggi, domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 , e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Al termine delle votazioni inizierà immediatamente lo scrutinio che consentirà di conoscere già nel pomeriggio di lunedì il nome del nuovo primo cittadino.Al primo turnoaveva ottenuto il 40,69% delle preferenze, raccogliendo 12.799 voti, mentresi era fermato al 30,32% con 9.537 voti.Le due settimane successive al voto sono state caratterizzate da incontri, confronti e valutazioni politiche. Nonostante il vantaggio accumulato da Galiano nella prima tornata elettorale, il risultato finale resta aperto. Come spesso accade nei ballottaggi, molto dipenderà dalla partecipazione al voto e dalle scelte degli elettori che al primo turno hanno sostenuto altri candidati o hanno scelto l'astensione.. Presso tutti i seggi elettorali sarà infatti possibile stampare gli attestati sostitutivi per gli elettori sprovvisti di tessera elettorale. L'Ufficio Elettorale osserverà un'apertura straordinaria per tutta la durata delle operazioni di voto, garantendo il rilascio delle tessere elettorali e dei tagliandi di variazione di indirizzo oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Particolare attenzione dovranno prestare gli elettori delle sezioni 17, 18 e 19. A causa dei lavori di manutenzione in corso presso il plesso scolastico Pertini, le relative sezioni sono state trasferite presso la scuola primaria Beltrani, in via La Pira. Gli elettori interessati potranno votare nella nuova sede utilizzando regolarmente la tessera elettorale già in loro possesso, senza necessità di aggiornamenti o variazioni. In concomitanza con le operazioni elettorali, nella giornata di lunedì 8 giugno resteranno chiusi al pubblico l'Ufficio Anagrafe (ad eccezione del servizio carte d'identità), l'Ufficio di Stato Civile (salvo dichiarazioni di nascita e morte) e l'Ufficio Tributi, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività connesse al voto.