Trani guarda al futuro: forte accelerazione per il nuovo asilo alla scuola "Bovio". Più posti per i bambini, un aiuto concreto alle mamme lavoratrici

Un aiuto concreto alle famiglie e all'occupazione femminile

La priorità del PNRR: efficienza, rigore e trasparenza.

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La macchina amministrativa del Comune di Trani accelera la sua corsa per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale all'interno delle pertinenze esterne della scuola secondaria di primo grado "Giovanni Bovio". Con il recente via libera tecnico e contabile formalizzato nella determinazione dirigenziale n. 1098 dell'Area Lavori Pubblici del 23/07/2026, il cantiere entra ufficialmente nel vivo attraverso l'approvazione del primo allaccio idrico, sbloccando un'opera destinata a cambiare il volto dei servizi sociali cittadini.L'impatto che il nuovo asilo nido avrà sul tessuto cittadino è di grande portata, il documento firmato dagli uffici comunali fotografa una realtà chiara: ad oggi, Trani sconta un deficit cronico nella copertura dei servizi per la prima infanzia (fascia 0-2 anni), ben al di sotto della soglia critica del 33% evidenziata dai parametri ministeriali.Con la nascita di questa nuova struttura verranno attivati ben. Una risposta concreta che non solo colma una carenza infrastrutturale, ma si traduce in un pilastro di welfare per la comunità: offrire spazi educativi d'eccellenza per i più piccoli significa dare un sostegno tangibile alle famiglie e, soprattutto, favorire l'ingresso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, facilitando la conciliazione tra vita professionale e privata. Dal punto di vista urbanistico, come specificato nell'atto amministrativo, la scelta di intervenire su Corso Imbriani non consumerà nuovo suolo vergine, ma riqualificherà un'area di pertinenza scolastica già esistente, integrandosi perfettamente nel centro cittadino.Per l'Amministrazione comunale e l'Assessorato ai Lavori Pubblici, questo cantiere rappresenta una priorità assoluta e una sfida politica di primo piano. Finanziato interamente dall'Unione Europea con oltreattraverso i fondi NextGenerationEU (all'interno del programma ministeriale "Futura"), il progetto – i cui lavori principali sono affidati al raggruppamento delle imprese Mafris e Siti – viene gestito con il massimo rigore normativo.Come emerge chiaramente dalla determinazione dirigenziale, gli uffici guidati dall'ing. Luigi Puzziferri hanno blindato l'atto catalogandolo come "spesa obbligatoria per legge" e inserendolo nei protocolli speciali di controllo previsti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, azzerando i rischi di ritardi o di perdita dei fondi europei. Non c'è spazio per le ombre: il provvedimento è stato licenziato garantendo la massima conformità alle norme anticorruzione e all'assoluta trasparenza amministrativa. Trani dimostra così che la sfida dei fondi europei non si vince solo intercettando le risorse, ma trasformandole – come dimostra questo provvedimento – in cantieri trasparenti, veloci e, soprattutto, utili al benessere quotidiano dei propri cittadiniRIF . ALBO PRETORIO - COMUNE DI TRANI - Numero 1098 Data 23/07/2026 Proposta Numero 1189 AREA SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE, PATRIMONIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - INTERIM PATRIMONIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – NUOVO PIANO PER ASILI NIDO D.M. 79/2024 – ASILO NIDO COMUNALE NELL'AMBITO DELLE PERTINENZE ESTERNE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI BOVIO" - CUP: C75E24000070006 – IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO IDRICO IN FAVORE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA