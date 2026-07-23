Ponte Lama - Bisceglie
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Enti locali

Ponte Lama, Galiano: «Incontrerò il sindaco di Bisceglie, porterò le richieste del Comitato»

Annunciato un confronto istituzionale per fare il punto sui lavori e valutare soluzioni per ridurre i disagi

Trani - giovedì 23 luglio 2026 9.50
Il sindaco di Trani, Marco Galiano, interviene sulla vicenda della chiusura del Ponte Lama, al centro delle proteste di cittadini e operatori economici della zona sud della città. Dopo la mobilitazione culminata con la sottoscrizione di un'istanza da parte di numerosi residenti e commercianti, il primo cittadino ha annunciato l'intenzione di avviare un confronto istituzionale con il Comune di Bisceglie per fare il punto sullo stato dei lavori di messa in sicurezza dell'infrastruttura.

Di seguito la dichiarazione integrale del sindaco Marco Galiano:
«Ho letto con grande attenzione l'istanza sottoscritta da tantissimi cittadini e operatori economici della zona sud della città di Trani in merito alla chiusura del Ponte Lama. Si tratta di una mobilitazione che merita il massimo rispetto, perché nasce da difficoltà concrete che migliaia di persone vivono quotidianamente. Le preoccupazioni espresse riguardano il lavoro delle imprese e delle attività commerciali, la mobilità, la sicurezza stradale e, soprattutto, il diritto dei cittadini ad avere collegamenti efficienti verso un presidio sanitario fondamentale per il nostro territorio.
Pur essendo il Ponte Lama ricadente nella competenza amministrativa del Comune di Bisceglie, è evidente che le conseguenze della sua chiusura stiano incidendo profondamente anche sulla comunità tranese. Per questa ragione ritengo doveroso farmi interprete delle istanze avanzate dai residenti e dai commercianti.
Ho già chiesto informalmente un incontro al Sindaco di Bisceglie e nelle prossime ore concorderemo la data in pieno spirito di collaborazione istituzionale. L'obiettivo è acquisire un quadro aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori, verificare il rispetto del cronoprogramma e valutare ogni possibile soluzione che consenta di ridurre i pesanti disagi che cittadini e imprese stanno sopportando da molti mesi. Nel corso dell'incontro rappresenterò anche le richieste avanzate dal Comitato, ritenendole tutte condivisibili.
Come Sindaco di Trani seguirò personalmente questa vicenda, mantenendo un costante confronto con il Prefetto della BAT e con tutte le istituzioni coinvolte, affinché si possa giungere nel più breve tempo possibile a soluzioni concrete nell'interesse delle comunità di Trani e Bisceglie.
Le istituzioni hanno il dovere di ascoltare i cittadini e di lavorare insieme per risolvere i problemi. È con questo spirito che affronteremo anche questa delicata vicenda».
  • Marco Galiano
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