Ponte Lama
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Politica

Trani | Il "Caso Ponte Lama" entrerà in Consiglio: la mozione di Giacomo Marinaro (Prossimamente) accende Il dibattito, chiesto un fronte trasversale contro l'immobilismo

L'iniziativa politica si armonizza con la mobilitazione del territorio dopo la formale istanza inviata tramite PEC al Prefetto e al Sindaco Galiano da centinaia di residenti e commercianti della zona sud

Trani - giovedì 23 luglio 2026 9.06
Se c'è un tema capace di azzerare le distanze politiche e scavalcare le canoniche dinamiche tra maggioranza e opposizione nell'aula di Palazzo di Città, quel tema è la gestione dei lavori di Ponte Lama. La paralisi dell'arteria borbonica, chiusa ormai dal settembre 2025, sta provocando una levata di scudi istituzionale che unisce in modo trasversale le diverse anime del consiglio comunale di Trani. Dopo le proteste dei residenti e la mobilitazione dei commercianti della zona sud, la questione approda ufficialmente sui banchi della politica locale con un'iniziativa perentoria. Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del consigliere comunale Giacomo Marinaro, capogruppo della lista "Prossimamente" e già candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative, il quale annuncia la presentazione di una specifica mozione nel prossimo Consiglio Comunale. L'atto punta a impegnare severamente Sindaco e Giunta su due fronti caldi: il ripristino del passaggio sul viadotto e la messa in sicurezza immediata della viabilità interna alternativa.
  • Di seguito il testo integrale della mozione: "Ripristino immediato passaggio veicolare Ponte Lama e lavori messa in sicurezza della Vecchia via Trani-Bisceglie che costeggia la Statale 16bis, che unisce la nostra Via Croazia a via Crosta di Bisceglie"
Premesso che:
  • In data 27 settembre 2025 per l'inizio lavori di messa in sicurezza del Ponte Lama, è stata inibita la viabilità sullo stesso interrompendo il traffico veicolare su un'arteria stradale molto utilizzata;
  • Il termine di 20 mesi inizialmente previsto per l'esecuzione delle opere si sta dilatando senza che sia prevista una data di fine lavori certa;
Considerato che:
  • Sia indispensabile riprendere una interlocuzione proficua con l'amministrazione di Bisceglie e con la provincia BAT al fine di dirimere la questione;
  • La viabilità è stata canalizzata, con gravi ripercussioni per le condizioni di traffico esclusivamente sulla statale 16bis;
  • Che i residenti stanno patendo gravi disagi;
  • Che le attività insistenti sulla strada statale 16 stanno subendo gravi danni economici;
Ritenuto che:
  • Siano prioritarie la sicurezza e l'incolumità di tutti i cittadini ed attualmente si connotano come altamente pericolose e caotiche le condizioni di viabilità S.S. 16 bis, in particolar modo per i più giovani che la percorrono anche a bordo degli scooter;
  • Sia indispensabile fornire ai residenti ed alle attività commerciali risposte immediate;
  • Sia indispensabile concedere a tutti i cittadini la possibilità di optare per una viabilità alternativa che consenta di percorrere in sicurezza la tratta Trani-Bisceglie;
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:
  • Ad incontrare il Sindaco di Bisceglie per acclarare quale sia effettivamente lo stato dell'arte relativamente alla messa in sicurezza del Ponte Lama ed addivenire ad una soluzione immediata per ripristinare la circolazione veicolare, che dovrà avvenire sempre in condizioni di sicurezza;
  • Effettuare un sopralluogo presso la strada vecchia Trani-Bisceglie, via Croazia di Trani che arriva a via Crosta di Bisceglie, al fine di dare avvio a lavori di manutenzione stradale e illuminazione affinché tutta la popolazione di entrambi i comuni possa ottenere una viabilità alternativa percorribile in sicurezza, qualora peraltro per ragioni tecniche l'esecuzione dei lavori sul ponte non sia contemperabile alla riapertura al traffico veicolare.
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