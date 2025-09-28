Social Video 6 minuti Ponte Lama, al via i lavori di restauro - Le interviste

Sabato 27 settembre si è tenuta sul Ponte Lama la presentazione dei lavori che verranno effettuati sull'imponente struttura e che interesseranno per i prossimi due anni diversi ambiti, da quello più strettamente legato alle carenze strutturali sino alla viabilità ciclo-pedonale. A rendere la ristrutturazione possibile un finanziamento da 5 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e trasferiti dalla Regione Puglia, assieme ad un cofinanziamento del Comune di Bisceglie.«Questo è un progetto storico: erano oltre quarant'anni che questo intervento sfuggiva al Comune di Bisceglie, quindi già aver ottenuto il finanziamento è stato un traguardo incredibile - ha raccontato il Sindaco -. Sin dal 2019 con la tragica vicenda del ponte Morandi l'Amministrazione si era mossa insieme al Politecnico di Bari per avviare delle indagini». «Si tratta di un ponte che ha oltre 200 anni e che purtroppo sin dalla sua genesi questo ponte ha portato già delle criticità. Grazie all'intervento della sovrintendenza abbiamo approfittato per poter rifunzionalizzarlo e non solo restaurarlo, il che vuol dire che sarà prevista una soletta carrabile completamente nuova più larga e finalmente ciclo-pedonale, quindi tutti potranno usufruirne facendo una bella passeggiata» ha poi concluso Angarano.«L'intervento prevede sostanzialmente il consolidamento della struttura esistente partendo dal rinforzo delle pile del ponte per poi procedere al rinforzo delle volte, preservando completamente l'identità storica della struttura - ha spiegato l'ingegnere Riccardo Fusiello -. Verranno realizzate delle perforazioni nelle pile in calcestruzzo sulla sommità delle quali verranno realizzate delle travi portanti e una impalcata in acciaio poggiato su degli isolatori sismici che consentiranno di ampliare la carreggiata rendendo anche possibili i percorsi pedonali e ciclabili». «Verrà sicuramente preservata l'identità storica del manufatto e sarà una struttura completamente amovibile, il ponte manterrà la sua identità storica non subirà alcun tipo di modifica».Presente durante la presentazione dei lavori anche l'Assessora regionale ai trasporti Debora Ciliento: «Quello che si sta facendo è un investimento importante da parte della regione Puglia che insieme con il Comune di Bisceglie ha messo in piedi questo progetto fondamentale per il collegamento tra Trani e Bisceglie. Inizia una fase di mesi di lavoro che creeranno un disagio per i mesi a venire che però vedrà restituire un'opera che è a disposizione di tutti e che sarà sempre più sicura e sostenibile. Questo apre ovviamente la messa in sicurezza di diverse infrastrutture per la Regione Puglia che è fondamentale, sia dal punto di vista ferroviario che stradale».