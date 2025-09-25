Chiusura Ponte Lama, l'allarme della Lega
Di Leo: "Scenario nebuloso, mancano informazioni e concertazione"
- Questo il comunicato:
In allegato la lettera protocollata inviata al Sindaco della Città di Trani, al Vice Sindaco Assessore ai LL.PP. , all'Assessore alla P.L. e Sicurezza del Territorio, Al Presidente del Consiglio Comunale e Capi Gruppo Consiliari, al Dirigente del Comando della P.L.
In mattinata ho provveduto a protocollare la lettera aperta che allego al presente comunicato stampa sui disagi e pericoli che la nostra città si appresta a vivere per la chiusura del ponte lama . Faccio notare che in argomento così importante ha avuto pochissima condivisione con le forze politiche tutte in particolar modo con quelle di minoranza . Di contro invece andava affrontato persino in sede di protezione civile unitamente alla chiusura del pl di via de Robertis che penalizzerà per chissà quanto tempo i residenti in quel quartiere della città. Vi chiedo di leggere attentamente la nota e di dare ampia diffusione alla stessa . Gianni di Leo capogruppo lega Città di Trani e Provincia di Barletta Andria Trani