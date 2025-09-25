Chiusura Ponte Lama, l'allarme della Lega. <span>Foto Credits</span>
Chiusura Ponte Lama, l'allarme della Lega

Di Leo: "Scenario nebuloso, mancano informazioni e concertazione"

Trani - giovedì 25 settembre 2025 17.00
Con l'imminente chiusura del Ponte Lama, prevista per sabato 27 settembre, il capogruppo della Lega al Consiglio Comunale, Giovanni Di Leo, interviene con una lettera aperta protocollata in mattinata per denunciare i "disagi e pericoli" che la città di Trani si appresta a vivere. Al centro della critica di Di Leo vi è la totale assenza di condivisione e concertazione con le forze politiche, in particolare quelle di minoranza, su un tema così strategico che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere affrontato persino in sede di Protezione Civile. Nella sua missiva, il capogruppo della Lega solleva questioni cruciali e offre spunti di riflessione urgenti: dal rischio di isolamento sanitario, con la richiesta di un potenziamento immediato del Pronto Soccorso di Trani data la difficoltà a raggiungere Bisceglie, fino al caos preannunciato per la viabilità interna, in particolare in via Pozzopiano, a causa della deviazione degli autobus e del parcheggio selvaggio. La lettera si pone come un atto di denuncia su uno "scenario nebuloso", ma anche come un richiamo alla responsabilità e a un confronto nell'esclusivo interesse della città.
  • Questo il comunicato:

In mattinata ho provveduto a protocollare la lettera aperta che allego al presente comunicato stampa sui disagi e pericoli che la nostra città si appresta a vivere per la chiusura del ponte lama . Faccio notare che in argomento così importante ha avuto pochissima condivisione con le forze politiche tutte in particolar modo con quelle di minoranza . Di contro invece andava affrontato persino in sede di protezione civile unitamente alla chiusura del pl di via de Robertis che penalizzerà per chissà quanto tempo i residenti in quel quartiere della città. Vi chiedo di leggere attentamente la nota e di dare ampia diffusione alla stessa . Gianni di Leo capogruppo lega Città di Trani e Provincia di Barletta Andria Trani

In allegato la lettera protocollata inviata al Sindaco della Città di Trani, al Vice Sindaco Assessore ai LL.PP. , all'Assessore alla P.L. e Sicurezza del Territorio, Al Presidente del Consiglio Comunale e Capi Gruppo Consiliari, al Dirigente del Comando della P.L.
