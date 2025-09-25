Chiusura Ponte Lama, l'allarme della Lega

Questo il comunicato:

In mattinata ho provveduto a protocollare la lettera aperta che allego al presente comunicato stampa sui disagi e pericoli che la nostra città si appresta a vivere per la chiusura del ponte lama . Faccio notare che in argomento così importante ha avuto pochissima condivisione con le forze politiche tutte in particolar modo con quelle di minoranza . Di contro invece andava affrontato persino in sede di protezione civile unitamente alla chiusura del pl di via de Robertis che penalizzerà per chissà quanto tempo i residenti in quel quartiere della città. Vi chiedo di leggere attentamente la nota e di dare ampia diffusione alla stessa . Gianni di Leo capogruppo lega Città di Trani e Provincia di Barletta Andria Trani

Giovanni Di Leo - LEGA Giovanni Di Leo - LEGA

Con l'imminente chiusura del Ponte Lama, prevista per sabato 27 settembre, il capogruppo della Lega al Consiglio Comunale,, interviene con una lettera aperta protocollata in mattinata per denunciare i "disagi e pericoli" che la città di Trani si appresta a vivere. Al centro della critica di Di Leo vi è la totale assenza di condivisione e concertazione con le forze politiche, in particolare quelle di minoranza, su un tema così strategico che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere affrontato persino in sede di Protezione Civile. Nella sua missiva, il capogruppo della Lega solleva questioni cruciali e offre spunti di riflessione urgenti: dal rischio di isolamento sanitario, con la richiesta di un potenziamento immediato del Pronto Soccorso di Trani data la difficoltà a raggiungere Bisceglie, fino al caos preannunciato per la viabilità interna, in particolare in via Pozzopiano, a causa della deviazione degli autobus e del parcheggio selvaggio. La lettera si pone come un atto di denuncia su uno "scenario nebuloso", ma anche come un richiamo alla responsabilità e a un confronto nell'esclusivo interesse della città.In allegato la lettera protocollata inviata al Sindaco della Città di Trani, al Vice Sindaco Assessore ai LL.PP. , all'Assessore alla P.L. e Sicurezza del Territorio, Al Presidente del Consiglio Comunale e Capi Gruppo Consiliari, al Dirigente del Comando della P.L.