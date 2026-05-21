Ultim'ora | Nessun pericolo e tutto sotto controllo per il dott.Angelo Guarriello che questa sera ha accusato un lieve malore

Non desta alcuna preoccupazione lo stato di salute del dott.che stasera è stato colto da un lieve malore. In via precauzionale il candidato sindaco del centrodestra si è recato subito, nella serata stessa, al vicino Ospedale di Andria per accertamenti. La situazione è sotto controllo medico. Non appena diffusa la notizia sia il prof, Marco Galiano e sia l'avv. Giacomo Marinaro hanno pubblicato, sulle proprie pagine social, messaggi di solidarietà e di vicinanza.