Speciale
Traccia il Futuro: l’incontro di fine campagna elettorale di Marco Galiano e la sua coalizione
Un momento di condivisione, musica e confronto per costruire insieme il domani della città
Trani - giovedì 21 maggio 2026 13.04 Comunicato Stampa
L'ultimo atto della campagna elettorale di Marco Galiano si terrà venerdì 22 maggio in Piazza della Libertà. A partire dalle ore 19:30, il candidato Sindaco e la sua coalizione saranno i protagonisti di un ultimo, importante momento di incontro con la città. Sarà un appuntamento aperto a tutti, nato come momento di condivisione per celebrare la conclusione di un percorso sviluppato a stretto contatto con la comunità. L'iniziativa trasformerà la piazza in un luogo d'incontro e di cittadinanza attiva, dove i temi programmatici si uniranno a momenti di spettacolo e intrattenimento.
Il momento centrale della serata sarà interamente dedicato alla visione politica per il futuro della città. Questo appuntamento non si configurerà come un comizio elettorale tradizionale, bensì come un vero e proprio contesto di dialogo e di confronto democratico con i cittadini. Sarà l'occasione per riassumere le tappe principali del viaggio intrapreso, approfondire i punti chiave del programma amministrativo e condividere visioni, idee e prospettive per la Trani di domani. Nel corso del suo intervento, Marco Galiano sarà affiancato dagli ospiti dell'evento e dai rappresentanti di tutte le liste della coalizione.
Nel corso della serata, lo spazio per il confronto politico si alternerà a momenti di spettacolo capaci di coniugare musica e intrattenimento attoriale. L'apertura musicale sarà affidata ai "Gatti di Via Bramante", formazione locale che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso il grande cantautorato italiano, reinterpretando i classici della nostra storia musicale con sonorità contemporanee e coinvolgenti. A seguire, l'atmosfera si accenderà con la travolgente ironia di Gianni Ciardo: il noto attore e cabarettista pugliese sarà protagonista di un atteso intervento all'insegna della comicità d'autore e della leggerezza. Il gran finale sarà invece affidato a un'altra band locale, "Gli Zii di Milano", che proporrà un repertorio dedicato ai grandi successi italiani degli anni '60 e '70 rivisitati in chiave moderna.
Un elemento chiave dell'iniziativa sarà inoltre il coinvolgimento attivo delle attività commerciali della piazza. I negozi e i locali della zona contribuiranno a creare un clima di festa diffusa, rafforzando il legame sinergico tra la manifestazione, i residenti e il tessuto economico locale attraverso un modello organizzativo inclusivo e condiviso.
L'appuntamento è dunque per venerdì 22 maggio alle ore 19:30 in Piazza della Libertà, e tutta la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questo importante momento di aggregazione civica
Contenuto elettorale sponsorizzato
Il momento centrale della serata sarà interamente dedicato alla visione politica per il futuro della città. Questo appuntamento non si configurerà come un comizio elettorale tradizionale, bensì come un vero e proprio contesto di dialogo e di confronto democratico con i cittadini. Sarà l'occasione per riassumere le tappe principali del viaggio intrapreso, approfondire i punti chiave del programma amministrativo e condividere visioni, idee e prospettive per la Trani di domani. Nel corso del suo intervento, Marco Galiano sarà affiancato dagli ospiti dell'evento e dai rappresentanti di tutte le liste della coalizione.
Nel corso della serata, lo spazio per il confronto politico si alternerà a momenti di spettacolo capaci di coniugare musica e intrattenimento attoriale. L'apertura musicale sarà affidata ai "Gatti di Via Bramante", formazione locale che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso il grande cantautorato italiano, reinterpretando i classici della nostra storia musicale con sonorità contemporanee e coinvolgenti. A seguire, l'atmosfera si accenderà con la travolgente ironia di Gianni Ciardo: il noto attore e cabarettista pugliese sarà protagonista di un atteso intervento all'insegna della comicità d'autore e della leggerezza. Il gran finale sarà invece affidato a un'altra band locale, "Gli Zii di Milano", che proporrà un repertorio dedicato ai grandi successi italiani degli anni '60 e '70 rivisitati in chiave moderna.
Un elemento chiave dell'iniziativa sarà inoltre il coinvolgimento attivo delle attività commerciali della piazza. I negozi e i locali della zona contribuiranno a creare un clima di festa diffusa, rafforzando il legame sinergico tra la manifestazione, i residenti e il tessuto economico locale attraverso un modello organizzativo inclusivo e condiviso.
L'appuntamento è dunque per venerdì 22 maggio alle ore 19:30 in Piazza della Libertà, e tutta la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questo importante momento di aggregazione civica
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