Traccia il Futuro: l’incontro di fine campagna elettorale di Marco Galiano e la sua coalizione

L'ultimo atto della campagna elettorale di Marco Galiano si terrà venerdì 22 maggio in Piazza della Libertà. A partire dalle ore 19:30, il candidato Sindaco e la sua coalizione saranno i protagonisti di un ultimo, importante momento di incontro con la città. Sarà un appuntamento aperto a tutti, nato come momento di condivisione per celebrare la conclusione di un percorso sviluppato a stretto contatto con la comunità. L'iniziativa trasformerà la piazza in un luogo d'incontro e di cittadinanza attiva, dove i temi programmatici si uniranno a momenti di spettacolo e intrattenimento.Il momento centrale della serata sarà interamente dedicato alla visione politica per il futuro della città. Questo appuntamento non si configurerà come un comizio elettorale tradizionale, bensì come un vero e proprio contesto di dialogo e di confronto democratico con i cittadini. Sarà l'occasione per riassumere le tappe principali del viaggio intrapreso, approfondire i punti chiave del programma amministrativo e condividere visioni, idee e prospettive per la Trani di domani. Nel corso del suo intervento, Marco Galiano sarà affiancato dagli ospiti dell'evento e dai rappresentanti di tutte le liste della coalizione.Nel corso della serata, lo spazio per il confronto politico si alternerà a momenti di spettacolo capaci di coniugare musica e intrattenimento attoriale. L'apertura musicale sarà affidata ai "Gatti di Via Bramante", formazione locale che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso il grande cantautorato italiano, reinterpretando i classici della nostra storia musicale con sonorità contemporanee e coinvolgenti. A seguire, l'atmosfera si accenderà con la travolgente ironia di Gianni Ciardo: il noto attore e cabarettista pugliese sarà protagonista di un atteso intervento all'insegna della comicità d'autore e della leggerezza. Il gran finale sarà invece affidato a un'altra band locale, "Gli Zii di Milano", che proporrà un repertorio dedicato ai grandi successi italiani degli anni '60 e '70 rivisitati in chiave moderna.Un elemento chiave dell'iniziativa sarà inoltre il coinvolgimento attivo delle attività commerciali della piazza. I negozi e i locali della zona contribuiranno a creare un clima di festa diffusa, rafforzando il legame sinergico tra la manifestazione, i residenti e il tessuto economico locale attraverso un modello organizzativo inclusivo e condiviso.L'appuntamento è dunque per venerdì 22 maggio alle ore 19:30 in Piazza della Libertà, e tutta la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questo importante momento di aggregazione civicaContenuto elettorale sponsorizzato