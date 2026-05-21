Angelo Guarriello. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Angelo Guarriello. Foto Tonino Lacalamita
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Forza Italia accelera verso il voto: a Trani doppio appuntamento con Raffaele Nevi ed Enrico Costa

Due incontri politici in programma il 21 e 22 maggio. La coalizione di centrodestra, che sostiene Angelo Guarriello, intensifica la campagna elettorale

Trani - giovedì 21 maggio 2026 14.21 Sponsorizzato
La campagna elettorale entra nelle sue ore più calde e a Trani i partiti continuano a moltiplicare incontri, confronti pubblici e iniziative sul territorio in vista del voto del 24 e 25 maggio. I tempi si fanno sempre più serrati e le coalizioni sono impegnate in una corsa finale fatta di presenza costante tra la gente, appelli agli indecisi e mobilitazione politica per un appuntamento che segnerà il futuro amministrativo della città. In questo scenario, Forza Italia, componente della coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco Angelo Guarriello, ha organizzato due distinti appuntamenti politici presso il comitato elettorale di via De Roggiero n. 91.
  • Il primo incontro è in programma mercoledì 21 maggio alle ore 11.15 con la partecipazione dell'onorevole Raffaele Nevi, dirigente nazionale del partito azzurro, che incontrerà candidati, sostenitori e cittadini per affrontare i temi della campagna elettorale e le prospettive del centrodestra a Trani.
  • Il secondo appuntamento si terrà invece giovedì 22 maggio alle ore 20.30 con la presenza dell'onorevole Enrico Costa, protagonista dell'incontro dal titolo "Verso il voto per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio".
I due eventi si inseriscono nella fase conclusiva della campagna elettorale, caratterizzata dall'arrivo in città di numerosi esponenti politici regionali e nazionali chiamati a sostenere i rispettivi candidati sindaco. Una mobilitazione che conferma quanto il voto di Trani venga considerato strategico dagli schieramenti in campo e quanto la sfida per Palazzo Palmieri sia ancora aperta e tutta da giocare nelle ultime ore prima del silenzio elettorale.

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