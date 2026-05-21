Forza Italia accelera verso il voto: a Trani doppio appuntamento con Raffaele Nevi ed Enrico Costa

Il primo incontro è in programma mercoledì 21 maggio alle ore 11.15 con la partecipazione dell'onorevole Raffaele Nevi, dirigente nazionale del partito azzurro, che incontrerà candidati, sostenitori e cittadini per affrontare i temi della campagna elettorale e le prospettive del centrodestra a Trani.

Il secondo appuntamento si terrà invece giovedì 22 maggio alle ore 20.30 con la presenza dell'onorevole Enrico Costa, protagonista dell'incontro dal titolo "Verso il voto per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio".

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La campagna elettorale entra nelle sue ore più calde e a Trani i partiti continuano a moltiplicare incontri, confronti pubblici e iniziative sul territorio in vista del voto del 24 e 25 maggio. I tempi si fanno sempre più serrati e le coalizioni sono impegnate in una corsa finale fatta di presenza costante tra la gente, appelli agli indecisi e mobilitazione politica per un appuntamento che segnerà il futuro amministrativo della città. In questo scenario, Forza Italia, componente della coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco Angelo Guarriello, ha organizzato due distinti appuntamenti politici presso il comitato elettorale di via De Roggiero n. 91.I due eventi si inseriscono nella fase conclusiva della campagna elettorale, caratterizzata dall'arrivo in città di numerosi esponenti politici regionali e nazionali chiamati a sostenere i rispettivi candidati sindaco. Una mobilitazione che conferma quanto il voto di Trani venga considerato strategico dagli schieramenti in campo e quanto la sfida per Palazzo Palmieri sia ancora aperta e tutta da giocare nelle ultime ore prima del silenzio elettorale.