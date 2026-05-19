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Trasporto sanitario d’urgenza nella notte: la Croce Blu Trani accompagna un minore al Bambin Gesù di Roma

Il delicato trasferimento è avvenuto tra Barletta e la capitale con personale specializzato a bordo

Trani - martedì 19 maggio 2026 16.05
Nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2026 la Croce Blu Trani ha portato a termine un delicato trasporto sanitario di un minore dall'ospedale "Dimiccoli" di Barletta all'ospedale pediatrico "Bambin Gesù" di Roma.
L'intervento è stato eseguito con ambulanza e personale specializzato che ha assistito il piccolo paziente durante il trasferimento verso la struttura pediatrica romana, punto di riferimento nazionale per le cure ad alta specializzazione.
Il viaggio, affrontato durante le ore notturne, è stato svolto nel pieno rispetto dei protocolli sanitari per garantire velocità, rapidità e continuità assistenziale.
Determinante il coordinamento tra i sanitari dell'ospedale di Barletta e l'équipe del Bambino Gesù, pronta ad accogliere il minore al suo arrivo nella capitale.
Una volta giunti a destinazione, l'equipaggio è stato accolto da un curioso gabbiano, più grande del solito, posizionato nei pressi dell'entrata principale che ha strappato un sorriso agli operatori sanitari dopo ore di viaggio intense.
Ancora una volta la Croce Blu Trani si conferma una realtà fondamentale nel settore dell'assistenza e del soccorso sanitario, distinguendosi per professionalità, tempestività e dedizione nei servizi di emergenza e trasporto sanitario specialistico.
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