La "Lista Guarriello Sindaco" lancia il piano animalista: "A Trani tutela al punto di rottura, ora è tempo di strutture pubbliche"

Le misure principali hanno un obiettivo: "Nessuno deve scegliere tra il bilancio familiare e la vita del proprio compagno a quattro zampe".

Primo Gattile Comunale: struttura pubblica attrezzata per accoglienza e primo soccorso, per sollevare i privati da un peso economico e logistico definito "insostenibile". Fondo di solidarietà per spese mediche onerose: il Comune interverrà, in base al modello ISEE, per coprire interventi chirurgici complessi e farmaci costosi necessari ad animali domestici di famiglie in difficoltà. Aree Sgambamento Cani: spazi moderni, illuminati e dotati di servizi per la pulizia, distribuiti nei diversi quartieri della città. Patto con il Volontariato: istituzione di un tavolo tecnico permanente con la ASL per snellire le procedure di sterilizzazione delle colonie feline e coordinare gli interventi sul territorio.

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"Cucciolate abbandonate, colonie feline gestite solo dalla generosità delle volontarie, assenza di strutture comunali. A Trani la tutela degli animali ha raggiunto un punto di rottura". Parte da questa denuncia il piano "Dignità e Tutela" presentato dalla lista civicain coalizione di centrodestra a sostegno del dott. Angelo Guarriello Sindaco. Secondo la coalizione, il degrado dei punti di stazionamento e la trasformazione delle abitazioni private in "cliniche di fortuna" per degenze e parti non sono pratiche compatibili con una città civile. "Gli animali sul territorio sono patrimonio del Comune. È compito dell'ente pubblico garantirne salute e decoro", si legge nel programma."Occuparsi degli animali non è un tema secondario, ma un indicatore di civiltà e salute pubblica", conclude la nota. "Trani deve smettere di essere una città in cui la protezione dei più deboli dipende solo dalla generosità dei singoli. Il Comune tornerà a fare la sua parte mettendo a disposizione risorse e coordinamento".