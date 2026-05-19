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La "Lista Guarriello Sindaco" lancia il piano animalista: "A Trani tutela al punto di rottura, ora è tempo di strutture pubbliche"
Sgambatoi nei quartieri, patto con i volontari per le colonie feline e aiuti concreti per le spese mediche: ecco la svolta per la città.
Trani - martedì 19 maggio 2026 9.25 Sponsorizzato
"Cucciolate abbandonate, colonie feline gestite solo dalla generosità delle volontarie, assenza di strutture comunali. A Trani la tutela degli animali ha raggiunto un punto di rottura". Parte da questa denuncia il piano "Dignità e Tutela" presentato dalla lista civica "Angelo Guarriello Sindaco" in coalizione di centrodestra a sostegno del dott. Angelo Guarriello Sindaco. Secondo la coalizione, il degrado dei punti di stazionamento e la trasformazione delle abitazioni private in "cliniche di fortuna" per degenze e parti non sono pratiche compatibili con una città civile. "Gli animali sul territorio sono patrimonio del Comune. È compito dell'ente pubblico garantirne salute e decoro", si legge nel programma.
Il piano rientra nel programma elettorale della coalizione Guarriello in vista del voto amministrativo del 24 e 25 maggio 2026.
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- Le misure principali hanno un obiettivo: "Nessuno deve scegliere tra il bilancio familiare e la vita del proprio compagno a quattro zampe".
- Primo Gattile Comunale: struttura pubblica attrezzata per accoglienza e primo soccorso, per sollevare i privati da un peso economico e logistico definito "insostenibile".
- Fondo di solidarietà per spese mediche onerose: il Comune interverrà, in base al modello ISEE, per coprire interventi chirurgici complessi e farmaci costosi necessari ad animali domestici di famiglie in difficoltà.
- Aree Sgambamento Cani: spazi moderni, illuminati e dotati di servizi per la pulizia, distribuiti nei diversi quartieri della città.
- Patto con il Volontariato: istituzione di un tavolo tecnico permanente con la ASL per snellire le procedure di sterilizzazione delle colonie feline e coordinare gli interventi sul territorio.
Il piano rientra nel programma elettorale della coalizione Guarriello in vista del voto amministrativo del 24 e 25 maggio 2026.
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